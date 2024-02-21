Полное расписание Игр будущего — 2024 в Казани

Когда пройдут главные соревнования по всем дисциплинам.

Вечером 21 февраля в Казани пройдёт церемония открытия первых Игр будущего — в рамках большого мультиспортивного праздника более 250 команд из 107 стран мира разыграют призовой фонд в $ 10 млн.

Всего запланированы соревнования в 21 фиджитал-дисциплине, в том числе в пяти показательных — от турниров по киберспортивным играм Dota 2 и Mobile Legends до футуристичной битвы роботов или гонок на дронах.

21 февраля, среда

9:30-13:00. Фиджитал-хоккей, групповой этап (Ледовая арена);

10:00-16:40. Фиджитал MOBA Dota 2, 1/8 финала (Казань Экспо);

11:00-18:00. Warface + лазертаг, групповой этап (Академия тенниса);

11:30-17:30. Мир танков, групповой этап (ИТ-Парк);

12:30-15:25. Фиджитал-баскетбол, групповой этап (Казань Экспо);

19:00-20:30. Церемония открытия Игр будущего (Казань Экспо).

22 февраля, четверг

10:00-16:40. Фиджитал MOBA Dota 2, 1/4 финала (Казань Экспо);

11:00-18:00. Warface + лазертаг, групповой этап (Академия тенниса);

11:00-14:00. Виртуальная велогонка (Экстрим-парк «УРАМ»):

11:30-17:30. Мир танков, групповой этап (ИТ-Парк);

14:00-17:30. Фиджитал-хоккей, полуфинал (Ледовая арена);

15:00-18:00. Кибатлетика (Иннополис);

15:00-19:30. Фиджитал-единоборства, восемь поединков (Дворец единоборств «АК Барс»);

16:30-19:30. Фиджитал-баскетбол, групповой этап (Казань Экспо).

23 февраля, пятница

9:30-15:30. CS 2 + лазертаг, групповой этап (Академия тенниса);

11:30-17:30. Мир танков, 1/4 финала (ИТ-Парк);

13:00-16:00. Фиджитал-баскетбол, групповой этап (Казань Экспо);

13:00-19:00. Фиджитал MOBA Dota 2, полуфинал (Казань Экспо);

14:00-16:00. Кибатлетика, полуфиналы, финал и матч за третье место (Иннополис);

16:30-19:30. Фиджитал-единоборства, восемь поединков (Дворец единоборств «АК Барс»);

16:00-19:00. Фиджитал-хоккей, финал и матч за третье место (Ледовая арена) ;

; 18:00-21:00. Warface + лазертаг, полуфинал (Академия тенниса).

24 февраля, суббота

9:30-15:30. CS 2 + лазертаг, групповой этап (Академия тенниса);

13:00-17:00. Фиджитал-футбол, групповой этап (Казань Экспо);

13:00-16:00. Фиджитал-баскетбол, групповой этап (Казань Экспо);

15:30-19:30. Фиджитал MOBA Dota 2, финал и матч за третье место (Казань Экспо);

15:45-18:45. Битва роботов, 1/8 финала (Казанский цирк);

18:00-21:00. Warface + лазертаг, финал и матч за третье место (Академия тенниса) ;

; 18:00-21:00. Мир танков, полуфинал (Академия тенниса).

25 февраля, воскресенье

9:30-17:30. CS 2 + лазертаг, групповой этап (Академия тенниса);

13:00-16:00. Фиджитал-баскетбол, 1/8 финала (Казань Экспо);

13:00-17:00. Фиджитал-футбол, групповой этап (Казань Экспо);

13:00-17:00. VR ритм-симулятор, квалификация (Казань Экспо / ТРЦ «Мега» Казань);

13:00-17:00. Танцевальный симулятор, квалификация (Казань Экспо / ТРЦ «Мега» Казань);

15:45-18:45. Битва роботов, 1/4 финала (Казанский цирк);

16:00-19:00. Мир танков, финал и матч за 3-е место (Академия тенниса);

???. Фиджитал MOBA Dota 2, суперфинал в формате шоу-матча (Казань Экспо).

26 февраля, понедельник

9:30-17:30. CS 2 + лазертаг, групповой этап (Академия тенниса);

11:00-17:00. VR ритм-симулятор, квалификация (Казань Экспо / ТРЦ «Мега» Казань);

11:00-17:00. Танцевальный симулятор, квалификация (Казань Экспо / ТРЦ «Мега» Казань);

14:00-22:00. Фиджитал MOBA Mobile Legends: Bang Bang, групповой этап (Отель «Корстон»);

15:00-19:00. Фиджитал-футбол, групповой этап (Казань Экспо);

19:15-21:45. Битва роботов, полуфиналы, финал и матч за третье место (Казанский цирк);

???.. Мир танков, суперфинал в формате шоу-матча (Казань Экспо).

27 февраля, вторник

9:30-16:30. Standoff 2 + лазертаг, групповой этап (Академия тенниса);

11:40-14:40. Гонки дронов, квалификация (СК «Трудовые резервы»);

13:00-17:00. VR ритм-симулятор, квалификация (Казань Экспо / ТРЦ «Мега» Казань);

13:00-17:00. Танцевальный симулятор, квалификация (Казань Экспо / ТРЦ «Мега» Казань);

14:00-22:00. Фиджитал MOBA Mobile Legends: Bang Bang, групповой этап (Отель «Корстон»);

15:00-19:00. Фиджитал-футбол, групповой этап (Казань Экспо);

16:00-19:00. Фиджитал-баскетбол, 1/4 финала (Казань Экспо);

17:00-21:00. CS 2 + лазертаг, полуфинал (Академия тенниса).

28 февраля, среда

9:30-16:30. Standoff 2 + лазертаг, групповой этап (Академия тенниса);

10:00-18:00. Спортивное программирование, соревнования (ИТ-Парк);

12:00-18:00. Фиджитал-скейтбординг, квалификация (Казань Экспо);

13:00-17:00. VR ритм-симулятор, квалификация (Казань Экспо / ТРЦ «Мега» Казань);

13:00-17:00. Танцевальный симулятор, квалификация (Казань Экспо / ТРЦ «Мега» Казань);

14:00-19:00. Фиджитал MOBA Mobile Legends: Bang Bang, 1/8 финала (Казань Экспо);

14:00-20:00. Спидран, соревнования (ИТ-Парк);

14:00-20:00. Фиджитал-BMX, 1/4 финала (Экстрим-парк «УРАМ»);

15:00-19:00. Фиджитал-футбол, 1/8 финала (Казань Экспо);

17:00-21:00. CS 2 + лазертаг, финал и матч за третье место (Академия тенниса);

18:00-21:00. Гонки дронов, 1/4 финала (СК «Трудовые резервы»);

16:00-19:00. Фиджитал-баскетбол, полуфинал (Казань Экспо).

29 февраля, четверг

10:00-18:00. Спортивное программирование, соревнования (ИТ-Парк);

11:00-18:00. Standoff 2 + лазертаг, групповой этап (Академия тенниса);

12:00-18:00. Фиджитал-скейтбординг, квалификация (Казань Экспо);

12:00-16:00. Фиджитал-BMX, полуфиналы, финал и матч за третье место (Экстрим-парк «УРАМ») ;

; 14:00-19:00. Фиджитал MOBA Mobile Legends: Bang Bang, 1/4 финала (Казань Экспо);

14:00-20:00. Спидран, соревнования (ИТ-Парк);

18:00-21:00. Гонки дронов, полуфиналы, финал и матч за третье место (СК «Трудовые резервы») ;

; 19:00-22:00. Фиджитал-баскетбол, финал и матч за третье место (Казань Экспо).

1 марта, пятница

11:00-18:00. Standoff 2 + лазертаг, групповой этап (Академия тенниса);

11:00-14:00. VR ритм-симулятор, финал и матч за третье место (Казань Экспо) ;

; 14:00-20:00. Спидран, соревнования (ИТ-Парк);

15:00-19:00. Фиджитал-футбол, 1/4 финала (Казань Экспо);

17:00-20:00. Танцевальный симулятор, финал и матч за третье место (Казань Экспо) ;

; 19:00-23:00. Фиджитал MOBA Mobile Legends: Bang Bang, полуфинал (Казань Экспо);

2 марта, суббота

13:30-17:30. Фиджитал-скейтбординг, полуфинал (Казань Экспо);

14:00-17:00. Фиджитал-футбол, полуфинал (Казань Экспо);

14:30-18:30. Фиджитал-гонки, квалификация (Сочи, Автодром Сочи);

15:00-18:00. Фиджитал MOBA Mobile Legends: Bang Bang, финал и матч за третье место (Казань Экспо) ;

; 18:00-21:00. Standoff 2 + лазертаг, полуфинал (Академия тенниса);

???.. Спидран, суперфинал в формате шоу-матча (Казань Экспо).

3 марта, воскресенье