Команды каких стран приехали на Игры будущего — 2024 в Казани

В эти дни в России проходит первый за долгое время большой международный турнир — Игры будущего по фиджитал-спорту, который объединяет традиционные виды и виртуальные миры киберспортивных дисциплин.

Всего в Казань съехались спортсмены из 107 стран мира. Как это часто бывает на Олимпиадах и других подобных ивентах, среди них оказались как очень необычные участники, так и яркие топ-игроки из самых разных стран мира.

Футбол: Бразилия, Камерун и не только

Больше всего внимания вызывает фиджитал-футбол (мини-футбол + игра в EA Sports FC 24 на приставке). Когда 16 команд уже были известны, на турнир попросились ещё несколько коллективов из Латинской Америки и других регионов — для них решили провести дополнительные показательные соревнования.

Само собой, главными претендентами на победу являются бразильцы. В реальный футбол там умели играть всегда, да и на приставке местные ребята выступают отлично. Тем важнее, что одним из участников является R10 Team — клуб, основанный великим Роналдиньо.

Помимо этого, в основной сетке выступают сборная Камеруна, киберкоманды турецкого «Бешикташа» и сербской «Црвены Звезды», а также коллективы из Чили, Гондураса, Мексики, Армении, ОАЭ и Китая.

В преддверии турнира по фиджитал-футболу Андрей Аршавин поучаствовал в благотворительных соревнованиях Фото: Оргкомитет Игр будущего

Баскетбол: Франция, США и Испания

В фиджитал-баскетбол (стрит 2x2 + игра NBA 2K) приехали поиграть действительно команды со всего мира — Antananarivo (Мадагаскар), Holcattes (Гватемала), LES GUÉPARDS (Бенин).

Но если эти участники выглядят слишком экзотично для статуса фаворитов, то есть и другие. Во французской Paris Phygital и испанской RAMBOOT ESPORTS есть профессиональные игроки — такие же, как Иван Лазарев из УНИКСа. Сербская Partizan Esports и вовсе призвала под свои знамёна победителя молодёжного ЧМ.

И, естественно, никакой баскетбольный турнир не может обойтись без представителей США. Команда R10 Team USA — возможно, главный фаворит соревнований, учитывая опыт игроков в главных лигах Северной Америки и высокий рейтинг их кибератлетов.

В первом матче американская R10 уверенно победила УНИКС Фото: Оргкомитет Игр будущего

Хоккей: Мексика и Латвия

Что касается смеси хоккея 3х3 и NHL 24, тут участвуют в основном российские команды (например, состав, собранный клубом «АК Барс»). КХЛ также представляет «Барыс» из Казахстана.

Самый интересный ростер — мексиканская Quetzales Mexico, которая вылетела после группового этапа, хотя в диджитал-этапе показывала достойный результат. А ещё есть Baltic Select из Латвии, которая дошла до полуфинала, но дома уже попала в скандал: у хоккеистов отнимают спортивные лицензии.

Материалы по теме В Латвии приостановили действие лицензий хоккеистов, выступающих на Играх будущего

Хоккеисты «АК Барса» во время диджитал-части матча Фото: Оргкомитет Игр будущего

Технологии: Китай, Корея, Индия

Одним из самых зрелищных шоу Игр должны стать сражения боевых роботов в Казанском цирке. В России такой формат только зарождается, но уже есть шесть команд механиков, которые собрали для ивента настоящих металлических убийц.

Впрочем, у них немало достойных соперников — свои команды представят Китай, Индия, ОАЭ, Эквадор, Чили и другие страны мира. Зрителям только предстоит узнать, насколько будет велика разница подходов к проектированию и управлению боевыми машинами.

Интересно будет посмотреть и за пилотами дронов: за победу будут бороться спортсмены из таких технологических держав, как Южная Корея и Китай. Помимо них, в Играх примут участие пилоты из Турции, Болгарии и Венгрии.

Демонстрация битвы роботов на открытии Игр Фото: Оргкомитет Игр будущего

Киберспорт: Перу, Китай, Азия

В виртуальном пространстве организаторы попытались собрать всех лучших, и в Казань приехали многие топовые команды. Например, Китай прислал на Игры четыре лучших команды по Dota 2 — две из них попали в топ-4 последнего чемпионата мира The International 2023.

Если говорить о «Доте», на турнире участвовали также арабская PSG.Quest (топ-2 команда региона), лучшие коллективы Южной Америки (призёры «Интов» и мэйджоров) и перспективные азиаты Geek Fam и Neon Esports.

Есть за что побороться: Раскрыты призовые за все дисциплины на Играх будущего — 2024

Если в Dota 2 не хватило европейских лидеров, то с Mobile Legends Bang Bang такой проблемы нет: все топовые команды представляют Юго-Восточную Азию, и все они приехали в Казань. Финалисты чемпионата мира AP.Bren (Филиппины) и ONIC (Индонезия), другие гранды — в таком составе даже топ-4 ЧМ, российской Deus Vult, будет невероятно тяжело.

Слабее всего смотрится ростер участников турнира по Counter-Strike 2 + лазертаг. Вероятно, сказалось то, что Игры будущего совпали по датам с квалификацией на мэйджор — но в Казани всё равно можно будет увидеть топ-3 Китая Rare Atom, испанскую R10 или, например, Zero Tenacity.

Участники турниров по CS2, Warface и Standoff 2 также сражаются в реальную «стрелялку» — лазертаг Фото: Оргкомитет Игр будущего

И многие другие

И это только самые популярные командные виды — всего, по словам руководителя проекта Игоря Столярова, спортсмены представляют более половины стран мира.

В системе аккредитации у нас 117 стран. Представлены здесь спортсмены из 107 стран. Мы ожидаем, что на вторую неделю ещё кто‑то доедет.

При этом нельзя сказать, что участников Игр будущего набирали только ради «географии». Побороться за победу в BMX приехали призёр Олимпиады Даниэль Дерс и многократный чемпион X Games Гаррет Рейнольдс.

В гонках, что проходят в Сочи, будут участвовать бывшие гонщики «формул» (например, испанец Роберто Мери из «Катерхэма» и «Маруси»). А в кибатлетике (новинка для паралимпийцев) участвуют 10 стран, которые уже согласились продолжить соревнования в рамках лиги.

Велогонщики из Италии, испанские скейтбордисты — несмотря на все трудности, на Играх в Казани всё же удалось собрать интересный состав участников, придающий турниру глобальный статус.