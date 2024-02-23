В Латвии приостановили действие лицензий хоккеистов, выступающих на Играх будущего

Пресс-служба Федерации хоккея Латвии на официальном сайте организации выступила с заявлением о приостановлении лицензии спортсменов, выступающих на Играх будущего в Казани.

«Согласно информации об участии некоторых латвийских хоккеистов в соревнованиях Игры будущего, которые проходят в России, Федерация хоккея Латвии приостановила действие лицензий этих хоккеистов», — гласит заявление.

Отметим, что речь идёт о команде Baltic Select по фиджитал-хоккею, в состав которой вошли Эрвин Муштуков, Кирилл Тамбиев, Павел Горошков, Мартин Лавров, Алексей Попов, Алишер Мубаракшин, Никита Зантманс, Артём Кувсиновс.

Напомним, 1 февраля латвийцы приняли поправки к закону о спорте, согласно которым на законодательном уровне запретили сборным своей страны контактировать с командами из России и Беларуси, как на территории Латвии, так и за её пределами. По этому закону латвийским спортсменам нельзя играть с россиянами и белорусами даже при условии, если те будут под нейтральным флагом.