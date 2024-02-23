Раскрыты призовые за все дисциплины на Играх будущего — 2024

21 февраля прошла церемония открытия мультиспортивного турнира Игры будущего – 2024 в Казани. Соревнования будут проходить по множеству дисциплин, в которых участники поборются за денежное вознаграждение.

Вот их полный список:

Вызов «Спорт»

Фиджитал-футбол — $ 1,25 млн

— $ 1,25 млн Фиджитал-хоккей — $ 500 тыс.

— $ 500 тыс. Фиджитал-баскетбол — $ 1,25 млн

— $ 1,25 млн Фиджитал-гонки — $ 500 тыс.

— $ 500 тыс. Фиджитал-единоборства — $ 500 тыс.

— $ 500 тыс. Фиджитал-скейтбординг — $ 500 тыс.

— $ 500 тыс. Виртуальная велогонка — $ 150 тыс.

— $ 150 тыс. Фиджитал-BMX — $ 150 тыс.

Вызов «Тактика»

VK Play: Warface + лазертаг — $ 250 тыс.

— $ 250 тыс. CS2 + лазертаг — $ 500 тыс.

— $ 500 тыс. Standoff 2 + лазертаг — $ 250 тыс.

Вызов «Стратегия»

Фиджитал MOBA. Dota 2 — $ 1 млн

— $ 1 млн Фиджитал MOBA. Mobile Legends: Bang Bang — $ 1 млн

— $ 1 млн «Мир танков» — $ 500 тыс.

— $ 500 тыс. Общий призовой фонд суперфиналов — $ 150 тыс.

Вызов «Скорость»

Speedrun — $ 250 тыс.

— $ 250 тыс. Суперфинал — $ 50 тыс.

Вызов «Технологии»

«Битва роботов» — $ 500 тыс.

— $ 500 тыс. «Гонки дронов» — $ 250 тыс.

— $ 250 тыс. Спортивное программировани е — $ 300 тыс.

е — $ 300 тыс. Танцевальный симулятор — $ 50 тыс.

— $ 50 тыс. VR ритм-симулятор — $ 50 тыс.

— $ 50 тыс. Кибатлетика — $ 100 тыс.

В соревнованиях по фиджитал-спорту (двоеборье с киберспортом и традиционным видом спорта) принимают участие более 270 команд из 107 стран мира. Церемонию открытия посетили президенты шести стран: России, Беларуси, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана.