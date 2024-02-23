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Игры будущего — 2024 в Казани: призовые, призовой фонд, сколько получат победители в разных дисциплинах

Раскрыты призовые за все дисциплины на Играх будущего — 2024
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21 февраля прошла церемония открытия мультиспортивного турнира Игры будущего – 2024 в Казани. Соревнования будут проходить по множеству дисциплин, в которых участники поборются за денежное вознаграждение.

Вот их полный список:

Вызов «Спорт»

  • Фиджитал-футбол — $ 1,25 млн
  • Фиджитал-хоккей — $ 500 тыс.
  • Фиджитал-баскетбол — $ 1,25 млн
  • Фиджитал-гонки — $ 500 тыс.
  • Фиджитал-единоборства — $ 500 тыс.
  • Фиджитал-скейтбординг — $ 500 тыс.
  • Виртуальная велогонка — $ 150 тыс.
  • Фиджитал-BMX — $ 150 тыс.

Вызов «Тактика»

  • VK Play: Warface + лазертаг — $ 250 тыс.
  • CS2 + лазертаг — $ 500 тыс.
  • Standoff 2 + лазертаг — $ 250 тыс.

Вызов «Стратегия»

  • Фиджитал MOBA. Dota 2 — $ 1 млн
  • Фиджитал MOBA. Mobile Legends: Bang Bang — $ 1 млн
  • «Мир танков» — $ 500 тыс.
  • Общий призовой фонд суперфиналов — $ 150 тыс.

Вызов «Скорость»

  • Speedrun — $ 250 тыс.
  • Суперфинал — $ 50 тыс.

Вызов «Технологии»

  • «Битва роботов» — $ 500 тыс.
  • «Гонки дронов» — $ 250 тыс.
  • Спортивное программирование — $ 300 тыс.
  • Танцевальный симулятор — $ 50 тыс.
  • VR ритм-симулятор — $ 50 тыс.
  • Кибатлетика — $ 100 тыс.

В соревнованиях по фиджитал-спорту (двоеборье с киберспортом и традиционным видом спорта) принимают участие более 270 команд из 107 стран мира. Церемонию открытия посетили президенты шести стран: России, Беларуси, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана.

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