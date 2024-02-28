Интервью с fANDER. Про Игры будущего, шансы играть в CS2 на про-уровне и планы стримить

Сегодня вечером, 29 февраля, состоятся решающие матчи в рамках турнира по Counter-Strike 2 + лазертаг на Играх будущего в Казани. Среди прочих бороться за позиции на подиуме будет команда LoveKazan — сборная популярных стримеров.

После победы на групповой студии против XGod легендарного Доси мы успели поговорить с Ильёй fANDER Багреевым. Один из самых известных русскоязычных игроков в Counter-Strike рассказал об опыте в лазертаге, планах в медиасфере и шансах перейти на про-уровень.

— Привет! Какие впечатления от матча в таком нестандартном формате?

— Слушай, впечатления максимально позитивные. Изначально думал, что встреча будет не сильно равной, потому что соперники действительно много готовились достаточно долго к данному чемпионату. К тому же у них в команде есть два про-игрока в лазертаг — у нас, к сожалению, таких нет, и я рассчитывал, что после 1:1 в Counter-Strike мы, скорее всего, проиграем.

Если честно, как мы к этой победе пришли — очень здорово подготовились к ребятам в плане банов и пиков карт. Мы забанили всё, что ребята играют: Ancient, Anubis, Nuke и Overpass. Получилось, что мы играли не Mirage, на которой СНГ-игроки могут любого оппонента переиграть, а Vertigo, где ребятам из X GOD будет ещё сложнее.

— У вас нет про-игроков в лазертаг — получается, придётся каждый раз побеждать 2:0 в «Контру»?

— Слушай, я об задумываюсь уже не первый день и понимаю, что да, это будет проблемой. Но только против тех соперников, у которых есть хорошие игроки в лазертаг. Однако возьмём испанцев из Ramboot R10 или Zero Tenacity — у них таких нет, так что если выйдем на них, то будем играть на равных и если подготовиться, то можем спокойно выигрывать.

На Играх будущего мало победить в Counter-Strike — при счёте 1:1 по картам проводится решающий бой в лазертаге Фото: Оргкомитет Игр будущего

— А если в целом, прогресс в лазертаге чувствуется?

— Честно? Наверное, чувствуется, но он настолько не имеет значения, когда ребята играют на голову сильнее. Сложно играть против таких оппонентов, которые вдвоем, два про-игрока берут на себя и тянут одеяло.

Ты не можешь просто их перестрелять, потому что они быстрее, у них есть разные фишки, которыми они пользуются. Например, смена оружия в плане рук — знаешь, как была команда cl_righthand в CS:GO. Но когда ты пробуешь оружие в 3,5 кг перекидывать с руки на руку, то понимаешь, насколько это трудно. Они ставят его на плечо, ходят с ним, идеально видят все углы.

То есть ребята подготовлены, и против таких очень сложно играть. Поэтому мы, думаю, будем дальше пробовать выигрывать 2:0 в Counter-Strike, но и про лазертаг не будем забывать. Со мной тут поделились визиточкой и сказали: «Приходите, мы вас ждем». Думаю, в любом случае посетим ещё одну-две тренировки и постараемся подготовиться лучше к лазертагу со следующими оппонентами.

— Какие вообще эмоции от происходящего, от сцены, от игры?

— О, эмоции классные. На самом деле, я ещё не до конца понимаю — надеюсь, вы не слышали наш тимспик на MIrage. Потому что если закинуть немного офтопа, то у нас были небольшие разногласия… всё же как такового капитана команды у нас нет, зато есть личности, и каждая личность имеет такую плохую вредную привычку тянуть на себя одеяло.

Знаешь, в Counter-Srike есть золотое правило: если хочешь что-то сказать, то не перебивай другого, а вставай в очередь — и тогда вы классно будете взаимодействовать и понимать друг друга, если только это не NAVI-2021 или что-то такое. А у нас стоял гул в тимспике, все друг друга перебивают…

Но сейчас мы пришли к какому-то равновесию в коллективе — что вот у нас есть человек, который занимается коллами, координирует, мы все его слушаем. Если есть какие-то предложения или идеи, мы их добавляем.

Некоторые коллективы перед стартом Игр усилились про-игроками в лазертаг — стримеры LoveKazan играют в оба вида без замен Фото: Оргкомитет Игр будущего

— Аналитики часто говорят, что если бы ты бы сосредоточился не на стримах, а на про-карьере, то смог бы добраться, например, до топ-30 в мире в профессиональном CS. На твой взгляд, это не стоит таких усилий?

— Слушай, на самом деле здесь очень интересная история. Когда начинал играть в Counter-Strike, развивался в этом и достигал каких-то первых побед, я думал лишь о том, чтобы стать про-игроком. Выигрывать на турнирах, продвигать свою команду и наш СНГ-регион, чтобы он становился сильнее.

Именно поэтому я начал записывать какие-то гайды, учил игроков и в итоге пришёл к тому, что в эти прекрасные моменты остался один, без команды. И я подумал, что мне ничего не остаётся, кроме как начать стримить — потому что я переехал в загородный дом и мне просто не с кем было общаться.

И на Twitch я нашёл круг общения, с которым мог бы поддерживать коммуникацию, и мне не было бы так скучно, грустно и одиноко. В тот момент времени я думал, что если буду стримить и как-то продвигать себя и свой будущий личный бренд, то люди увидят, что я играю-то неплохо. И что меня можно позвать в коллектив, в команду, что я в целом перспективный молодой парень.

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Но… на самом деле это также играет с тобой злую шутку, потому что люди ставят на тебя этакое «клеймо стримера», о котором ты не задумываешься. И ты ничего не можешь с этим сделать. Все начинают считать тебя просто стримером и думать, что тебе просто выгоднее оставаться на месте, чем сидеть и тренироваться с какой-либо командой, идти на контракт за меньшие деньги ради своей мечты.

Да, у меня были хорошие инвайты — по типу Aurora Gaming, куда меня хотели взять даже без тестов, мы общались со starix по этому поводу. Но были обстоятельства, из-за которых я не смог согласиться — семья, постройка дома. Это переезд, потеря хорошего дохода, ты в медийном пространстве начинаешь меньше мелькать, а у тебя уже есть какие-то договорённости по рекламе и так далее…

Тогда я просто пришел к мнению, что это не тот инвайт, ради которого я готов всем этим пожертвовать. На тот момент времени я просто не был к этому готов.

На турнире по CS 2 + лазертаг трудно найти свободные места — это один из наиболее популярных турниров Фото: Оргкомитет Игр будущего

— Пару слов о дальнейших планах на стримы и медиадеятельность в ближайшее время. Что будет после Казани?

— Я на самом деле очень жду момента, когда вернусь домой, потому что у меня сейчас в планах сделать «прокачку ПК». Аудитория, которая обо мне знает, слышала что-либо, возможно, в курсе истории с Шоком — три-четыре года назад он подарил мне компьютер, за что я ему до сих пор благодарен.

Это был для меня очень хороший буст по медийке. До этого я уже стримил полтора года, набрал 2000 фолловеров — а тут мне дали шанс проявить себя, реализовать свои цели и так далее. Я считаю, что это классная история — теперь хочу подарить кому-то компьютер, девайсы, сделать кому-то приятное и осуществить мечту о про-сцене.

Я уже купил всё оборудование — крутое железо более чем на 400 тысяч рублей, самые последние девайсы, которыми пользуются про-игроки, в общем, полный фарш. Человек, который выиграет, действительно кайфанёт — и хочется верить, что он будет достоин, он тоже сможет достичь своей цели благодаря этому.

Видео доступно на YouTube-канале «Эрик Шоков». Права на видео принадлежат Эрику Шокову.

— Звучит красиво, надеюсь, всё получится! Напоследок — пожелания фанатам и подписчикам, если есть.

— Если честно, я благодарен абсолютно каждому человеку, который сидит в зале, смотрит эфир, пишет что-либо в чат или в социальных сетях, где-то отмечается, подходит фотографироваться или что-либо ещё — каждому безумно благодарен.

И несмотря на то что на сцене мы сидим в наушниках со звукоизоляцией и не слышим ничего, кроме игры — я всё равно вижу эти улыбки, аплодисменты, эту радость, когда ты берёшь какой-то важный раунд или когда твоя команда выигрывает. Я слышу, как ребята гораздо громче кричат наше название LoveKazan, чем название команды оппонентов, и это действительно греет душу.

Тогда ты понимаешь: ребята, нужно сделать, нужно принести победу этому городу. Отдать, так скажем, дань тому, что они нас так классно поприветствовали и так тепло приняли.