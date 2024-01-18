Недавно генеральный директор Twitch Дэн Клэнси дал совет начинающим стримерам. По мнению руководителя, лучший способ развития на платформе — это сотрудничество с другими стримерами.

Клэнси добавил, что создание канала, привлечение аудитории и формирование сообщества требуют большого упорства. Для этого необходим определённый уровень постоянства, то есть трансляции нужно проводить регулярно.

Нельзя поступать так: «Я проведу стрим во вторник на этой неделе, а затем через месяц, а потом запущу эфир ещё через четыре месяца», поскольку это не формирует сообщество.

Ранее Дэн Клэнси признался, что Twitch не приносит прибыль. Несмотря на это, Amazon не собирается закрывать его, а продолжит поддерживать и будет стараться выправить ситуацию.