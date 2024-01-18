Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Генеральный директор Twitch Дэн Клэнси дал совет начинающим стримерам

Генеральный директор Twitch Дэн Клэнси дал совет начинающим стримерам
Комментарии

Недавно генеральный директор Twitch Дэн Клэнси дал совет начинающим стримерам. По мнению руководителя, лучший способ развития на платформе — это сотрудничество с другими стримерами.

Клэнси добавил, что создание канала, привлечение аудитории и формирование сообщества требуют большого упорства. Для этого необходим определённый уровень постоянства, то есть трансляции нужно проводить регулярно.

Нельзя поступать так: «Я проведу стрим во вторник на этой неделе, а затем через месяц, а потом запущу эфир ещё через четыре месяца», поскольку это не формирует сообщество.

Ранее Дэн Клэнси признался, что Twitch не приносит прибыль. Несмотря на это, Amazon не собирается закрывать его, а продолжит поддерживать и будет стараться выправить ситуацию.

Материалы по теме
Twitch уволит 500 сотрудников — это примерно 35% штата
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android