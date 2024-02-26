Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Групповой этап. День 2. Стрим A
Начало прямой трансляции
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Статьи

Итоги Игр будущего 2024 в Казани — кто победил в Дота 2, КС2, Битве роботов и других видах фиджитал-спорта

Все результаты Игр будущего в Казани — победители и призёры
Иван Мику
Итоги Игр будущего 2024 в Казани
Комментарии
Победители и призёры всех турниров в рамках соревновательной программы — в одном месте.

С 19 февраля по 3 марта в Казани проходит большой мультспортивный турнир Игры будущего. Всего в программе 21 дисциплина — фиджитал-спорт, киберспортивные игры и технологические виды, за победу в которых в Россию приехали бороться участники из 107 стран мира.

В этом материал вы найдёте всю информацию о победителях и призёрах турниров по отдельным видам, а также расписание главных матчей соревнований, которые ещё продолжаются.

Победитель фиджитал-хоккея — Liga Pro Team (Россия) Где смотреть Игры будущего — трансляции Расписание финалов Игр будущего
Live Иван Мику

Победитель в кибатлетике — Russian Cyborgs (Россия)

Физическую полосу препятствий успешнее всего прошли участники из России. Всего на турнире выступили команды из 10 стран мира, которые уже договорились о создании полноценной лиги по новому виду спорта.

Материалы по теме
Россия и ещё 9 стран создадут международную лигу по кибатлетике

Напомним, кибатлетика — соревнования для людей с ограниченными возможностями, которые при прохождении физической полосы препятствий могут использовать инновационные протезы и другие инструменты помощи.

  • 1 место — Russian Cyborgs (Россия);
  • 2 место — Water Buffalos (Вьетнам);
  • 3 место — Pharaohs (Египет).
14:41 Иван Мику

Победитель фиджитал-хоккея — Liga Pro Team (Россия)

Несмотря на широкую географию турнира, соперникам из Казахстана, Латвии и Мексики не удалось сместить российские команды из тройки призёров.

В финале Liga Pro Team обеспечила преимущество в цифровом этапе (3:0 в игре NHL 24), а затем смогла удержать его на хоккейной площадке. Итоговый счёт — 4:3.

  • 1 место — Liga Pro Team (Россия);
  • 2 место — COSMOS X17 (Россия);
  • 3 место — Ak Bars (Россия).
14:37 Иван Мику

Где смотреть Игры будущего — трансляции

Посмотреть прямые трансляции можно бесплатно в Сети — на VK Play, официальном сайте, а также Twitch и YouTube. Кроме того, ниже доступен плеер главной трансляции, на которой будут показывать все самые важные матчи на текущий момент.

14:25 Иван Мику

Победитель виртуальной велогонки — Minsk (Беларусь)

Первым чемпионом Игр будущего стала команда из Беларуси. Соревнования проходили 22 февраля в компьютерной игре, но спортсмены крутили педали на реальных тренажёрах — лучше всего с этим справилась четвёрка опытных Евгения Соболь и Анны Терех.

  • 1 место — MInsk (Беларусь)
  • 2 место — Marathon-Tula (Россия), 469 очков
  • 3 место — Italian Espresso (Италия), 425 очков
14:21 Иван Мику

Расписание финалов Игр будущего

На текущий момент уже успели завершиться соревнования в семи видах — впереди ещё 14, включая зрелищную Битву роботов и фиджитал-футбол, считающийся одним из главных турниров на Играх.

Вот какие главные матчи и события ждут нас в ближайшую неделю:

  • 26 февраля, 19:15 — финал Битвы роботов.
  • 28 февраля, 21:00 — финальный матч по CS 2 + лазертаг.
  • 29 февраля, 10:00 — финал по спортивному программированию.
  • 29 февраля, 16:00 — финал по фиджитал-BMX.
  • 29 февраля, 18:00 — финал гонок дронов.
  • 29 февраля, 20:30 — финальный матч по фиджитал-баскетболу.
  • 1 марта, 11:00 — финал по VR-ритм симулятору (Beat Saber).
  • 1 марта, 14:00 — финал турнира по спидрану.
  • 1 марта, 17:00 — финал по танцевальному симулятору (Just Dance).
  • 2 марта, 18:00 — финальный матч по Mobile Legends Bang Bang.
  • 3 марта, 14:00 — финал в фиджитал-скейтбординге.
  • 3 марта, 14:00 — финальный матч по Standoff 2 + лазертаг.
  • 3 марта, 14:30 — финальные заезды в фиджитал-гонках.
  • 3 марта, 15:00 — финальный матч по фиджитал-футболу.

3 марта в 16:00 по московскому времени в «Казань Экспо» пройдёт церемония закрытия Игр Будущего.

Где и когда смотреть
Полное расписание Игр будущего — 2024 в Казани
Полное расписание Игр будущего — 2024 в Казани

Вы можете настроить удобный параметр автообновления, изменив его с помощью кнопки под стрелкой.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android