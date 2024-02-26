Победители и призёры всех турниров в рамках соревновательной программы — в одном месте.

Все результаты Игр будущего в Казани — победители и призёры

С 19 февраля по 3 марта в Казани проходит большой мультспортивный турнир Игры будущего. Всего в программе 21 дисциплина — фиджитал-спорт, киберспортивные игры и технологические виды, за победу в которых в Россию приехали бороться участники из 107 стран мира.

В этом материал вы найдёте всю информацию о победителях и призёрах турниров по отдельным видам, а также расписание главных матчей соревнований, которые ещё продолжаются.

Победитель фиджитал-хоккея — Liga Pro Team (Россия) Где смотреть Игры будущего — трансляции Расписание финалов Игр будущего Сначала старые Только важные Live Иван Мику Победитель в кибатлетике — Russian Cyborgs (Россия) Физическую полосу препятствий успешнее всего прошли участники из России. Всего на турнире выступили команды из 10 стран мира, которые уже договорились о создании полноценной лиги по новому виду спорта. Материалы по теме Россия и ещё 9 стран создадут международную лигу по кибатлетике Напомним, кибатлетика — соревнования для людей с ограниченными возможностями, которые при прохождении физической полосы препятствий могут использовать инновационные протезы и другие инструменты помощи. 1 место — Russian Cyborgs (Россия);

2 место — Water Buffalos (Вьетнам);

3 место — Pharaohs (Египет). 14:41 Иван Мику Победитель фиджитал-хоккея — Liga Pro Team (Россия) Несмотря на широкую географию турнира, соперникам из Казахстана, Латвии и Мексики не удалось сместить российские команды из тройки призёров. В финале Liga Pro Team обеспечила преимущество в цифровом этапе (3:0 в игре NHL 24), а затем смогла удержать его на хоккейной площадке. Итоговый счёт — 4:3. 1 место — Liga Pro Team (Россия);

2 место — COSMOS X17 (Россия);

3 место — Ak Bars (Россия). 14:37 Иван Мику Где смотреть Игры будущего — трансляции Посмотреть прямые трансляции можно бесплатно в Сети — на VK Play, официальном сайте, а также Twitch и YouTube. Кроме того, ниже доступен плеер главной трансляции, на которой будут показывать все самые важные матчи на текущий момент. 14:25 Иван Мику Победитель виртуальной велогонки — Minsk (Беларусь) Первым чемпионом Игр будущего стала команда из Беларуси. Соревнования проходили 22 февраля в компьютерной игре, но спортсмены крутили педали на реальных тренажёрах — лучше всего с этим справилась четвёрка опытных Евгения Соболь и Анны Терех. 1 место — MInsk (Беларусь)

2 место — Marathon-Tula (Россия), 469 очков

3 место — Italian Espresso (Италия), 425 очков 14:21 Иван Мику Расписание финалов Игр будущего На текущий момент уже успели завершиться соревнования в семи видах — впереди ещё 14, включая зрелищную Битву роботов и фиджитал-футбол, считающийся одним из главных турниров на Играх. Вот какие главные матчи и события ждут нас в ближайшую неделю: 26 февраля, 19:15 — финал Битвы роботов.

28 февраля, 21:00 — финальный матч по CS 2 + лазертаг.

29 февраля, 10:00 — финал по спортивному программированию.

29 февраля, 16:00 — финал по фиджитал-BMX.

29 февраля, 18:00 — финал гонок дронов.

29 февраля, 20:30 — финальный матч по фиджитал-баскетболу.

1 марта, 11:00 — финал по VR-ритм симулятору (Beat Saber).

1 марта, 14:00 — финал турнира по спидрану.

1 марта, 17:00 — финал по танцевальному симулятору (Just Dance).

2 марта, 18:00 — финальный матч по Mobile Legends Bang Bang.

3 марта, 14:00 — финал в фиджитал-скейтбординге.

3 марта, 14:00 — финальный матч по Standoff 2 + лазертаг.

3 марта, 14:30 — финальные заезды в фиджитал-гонках.

3 марта, 15:00 — финальный матч по фиджитал-футболу. 3 марта в 16:00 по московскому времени в «Казань Экспо» пройдёт церемония закрытия Игр Будущего.

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