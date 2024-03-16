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Российская команда 9Pandas пропустит мэйджор по CS 2 в Дании из-за проблем с визами

Российская команда 9Pandas пропустит мэйджор по CS 2 в Дании из-за проблем с визами
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Организаторы чемпионата мира PGL Major Copenhagen 2024 по шутеру Counter-Strike 2 сообщили об экстренной замене одного из участников — главный турнир сезона пропустит российская 9Pandas.

Как стало известно, большинство игроков команды Дениса seized Костина не смогли получить визы в зону Евросоюза. В результате «панд» заменит европейский ростер GamerLegion, занявший следующее место на отборочном RMR-турнире.

Этот мэйджор должен был стать первым с 2018 года для легенды нашей сцены Сизда, а также дебютным для ряда игроков, включая 30-летнего Александра glowiing Мациевича.

PGL Major Copenhagen 2024 станет первым чемпионатом мира после перехода с CS:GO на CS 2. Первые матчи пройдут завтра, 17 марта.

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