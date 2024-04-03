Что известно о втором сезоне «Мастодонта»?

Осенью 2023 года прогремел сериал «Мастодонт» с Фёдором Добронравовым: он рассказывал о провинциальном чиновнике Викторе Петровиче, который приезжает в Москву в попытке пообщаться с дочерью и внуком, о которых он ничего не знал.

Сериал получился хорошим, добрым и даже поучительным, но особенно зрители оценили его за прекрасную игру Добронравова и других актёров.

«Мастодонт»: информация о сериале

Название: «Мастодонт».

Режиссёры: Станислав Довжик, Марат Ким.

Актёры: Фёдор Добронравов, Ольга Медынич, Елена Яковлева, Марк Богатырёв, Дмитрий Харатьян и другие.

Дата выхода: 2 октября 2023 года.

Жанр: комедия, мелодрама.

Страна: Россия.

Видео доступно на YouTube-канале Wink Originals. Права на видео принадлежат «Эволюшн Пикчерс».

Чем закончился первый сезон «Мастодонта»?

Виктор Петрович к концу первого сезона наконец-то обретает семью: все серии он лишь помогал своей дочери и внуку, поскольку их мать наотрез против знакомства, однако в итоге она понимает, что герой хочет лишь помочь и для детей его влияние будет строго положительным — это он успел доказать за 12 серий.

Некоторые линии, включая измены жениха дочери, остаются в подвешенном состоянии, но главной неожиданностью в финале стало появление отца внука. На этом первый сезон и закончился.

Кадр нового сезона Фото: «Эволюшн Пикчерс»

О чём будет второй сезон «Мастодонта»?

Съёмки второго сезона официально стартовали весной 2024 года, благодаря чему «Эволюшн Пикчерс» даже поделилась первыми подробностями. Оказывается, главным драйвером сюжета станет арест героини Елены Яковлевой »по инициативе конкурентов».

Во втором сезоне появятся новые персонажи, которых сыграют Александр Самойленко, Алексей Золотовицкий, Никита Тарасов, Дмитрий Колчин и Анастасия Акатова

Кадр второго сезона Фото: «Эволюшн Пикчерс»

Когда выйдет второй сезон «Мастодонта»?

Премьера второго сезона ожидается в онлайн-кинотеатрах в октябре 2024 года — спустя ровно год после старта первого сезона. На каких именно платформах выйдут новые серии «Мастодонта», пока не сообщается. Первый сезон доступен в Okko, Premier, Wink и «Иви».