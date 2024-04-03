Главное аниме года: «Поднятие уровня в одиночку» превзошло все ожидания

«Поднятие уровня в одиночку» — произведение, открывшее миллионам людей корейское искусство. Изначально это была веб-новелла, затем всё переросло в сверхуспешную манхву (красочный корейский комикс для удобного чтения с телефона) и в 2024-м — в аниме. Каким оно получилось?

«Поднятие уровня в одиночку»: информация об аниме

Название: «Поднятие уровня в одиночку» (Solo Leveling)

Режиссёр: Сюнсукэ Накасигэ

Актёры: Таито Бан, Алекс Лэ, Харуна Микава и другие

Дата выхода: 6 марта 2024 года

Жанр: аниме, боевик, фэнтези

Страна: Япония

«Поднятие уровня в одиночку»: где смотреть?

Аниме показывали по японскому телевидению и на недоступном в России сервисе Crunchyroll. Все 12 эпизодов первого сезона уже вышли.

Видео доступно на YouTube-канале «Flarrow Films — Перевод и Озвучивание». Права на видео принадлежат A-1 Pictures.

В аниме поскупились на сюжет

Создатели «Поднятия уровня в одиночку» никогда не ставили на сюжет. Каждый, кто читал манхву, знает: несмотря на обилие могущественных фракций и полубогов, история тут простая. С конфликтами в духе Diablo, сомнительными предательствами и всего одним интересным твистом на всё произведение.

Впрочем, в первом сезоне даже этого нет. Во вступительных эпизодах зрителю всего лишь рассказывают о современном мире, где открылись порталы с монстрами — убить их по силам только избранным охотникам. Особенность в том, что сила охотника определяется в момент его пробуждения. Судьбы выдала мало маны? Прокачать её нельзя.

Главный герой Сон Джин-Ву — слабейший охотник на свете, который проигрывает даже рядовым гоблинам. Однажды судьба заносит парня в особый портал: там он становится участником странной игры. С тех пор перед глазами Сона висит интерфейс с характеристиками, списком квестов, перечнем способностей и инвентарём. Герой просто следует указаниям системы и постепенно прокачивается до машины для убийств.

Достаёт меч из инвентаря Фото: A-1 Pictures

После мощного вступления сюжет выдают по чайной ложке. За 12 эпизодов вы так и не узнаете, кто создал порталы и в какую игру попал Сон Джин-Ву. При этом сценаристы стартуют одну сюжетную ветку за другой, но решение откладывают на потом. Чем закончится вылазка лучших охотников на опасный остров? Как герой справится с соперником высшего ранга? Ждать ответов как минимум год.

Но чем тогда развлекают зрителя? Той самой прокачкой уровня в одиночку. В каждом эпизоде Сон Джин-Ву сходится в битве с врагами. Они ходят поодиночке или налетают толпой, превосходят охотника по силе или значительно ему уступают, принадлежат человеческой расе или шокируют монструозным видом. Условия всегда разные, но бои в любом случае невероятны.

Перед героем слабаки? Ждите феерической расправы, где несчестные сначала взглянут на Сон Джин-Ву с любопытством, потом — с нескрываемым ужасом. На арену вышел крутой босс? Значит, впереди эффектные прыжки, море стильных эффектов, безжалостный мордобой до последней капли крови. Оторваться от такого зрелища нереально.

Каждая победа делает героя сильнее Фото: A-1 Pictures

Важно отметить, что самых опасных врагов оставили на потом. Пока Сон Джин-Ву бьётся с относительно слабыми негодяями, но дальше его ждут лучшие охотники, сильнейшие монстры и всемогущие полубоги. Трудно даже представить, насколько красивыми будут схватки с ними!

Эпичность рисовки не описать словами

Манхву полюбили в первую очередь за роскошную рисовку: каждая страница была детализированной, содержала запоминающиеся образы, цепляла красками. Чего стоит улыбка статуи из первых эпизодов, которая на Востоке стала культовой. Благодарить за качество стоит почившего иллюстратора Чан-Сон Рака.

Художники аниме сделали всё, чтобы не посрамить имя выдающегося автора. Вот почему «Поднятие уровня в одиночку» кажется визуальным шедевром. Каждого врага здесь хочется внимательно рассмотреть, эффекты всегда идеальны, бои плавные и состоят из должного количества кадров.

В итоге новинку можно смело демонстрировать зрителям, которые ценят качественные экшен и визуал, но не любят аниме. Вероятно, Solo Leveling их переубедит.

Жуткая тварь Фото: A-1 Pictures

«Поднятие уровня в одиночку»: стоит ли смотреть?

Не ждите от аниме гениального сюжета, но экшен и визуал в нём просто невероятные. Этих плюсов достаточно, чтобы проглотить все 12 эпизодов и жадно ждать добавки.

Оценка «Поднятия уровня в одиночку» — 8,5 из 10

Понравилось

Выдающийся экшен

Стильная рисовка

Эпизоды смотрятся на одном дыхании.

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