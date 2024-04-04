«Смута» разочарует даже самых больших фанатов. Обзор игры

Больших ожиданий от «Смуты» никогда не было — дебют Cyberia Nova сразу казался несбыточной мечтой разработчиков. Сначала студия намеревались сделать свою Assassin's Creed или «Ведьмака», но чем ближе был релиз, тем всё меньше амбиций оставалось в проекте.

Держать интригу нет никакого смысла — «Смута» не получилась. Вообще. И, учитывая весь путь игры к релизу, сложно удивляться подобному исходу.

«Смута»: информация об игре

Название: «Смута».

Платформы: ПК.

Разработчик: Cyberia Nova.

Издатель: Cyberia Nova.

Дата выхода: 4 апреля 2024 года.

Жанр: экшен, приключение.

Релиз в России: официально выйдет. : ПК.: Cyberia Nova.: Cyberia Nova.: 4 апреля 2024 года.: экшен, приключение.: официально выйдет.

«Смута»: как играть?

Игра официально выходит в России, её можно купить в магазине VK Play. На других площадках, таких как Steam и Epic Games Store, выход не планируется.

Видео доступно на YouTube-канале «Юрий Ник». Права на видео принадлежат Cyberia Nova.

Получилось что-то смутное

События игры разворачиваются в начале XVII века, когда в России начались тёмные времена: ужасные заморозки, болезни, кризис и вдогонку к этому борьба за трон после смерти династии Рюриковичей. К сожалению, сама игра неохотно показывает интересный сеттинг. Основное внимание уделено борьбе за трон, но даже это проходит где-то на фоне — герой же чаще всего занимается какими-то поручениями.

Про «Смуту» не получится рассказать много — геймплейных механик тут буквально четыре: ходьба (80% времени), диалоги (10%), сражения (7%) и стелс (3%). Никакой глубины ни в одной из них нет.

Путешествовать по миру чрезвычайно скучно — а бегать надо очень много. В разговорах одна вода с утомляющей стилизацией в духе мультфильмов про «Трёх богатырей», поэтому в какой-то момент просто начинаешь пропускать диалоги — а даже так они могут длиться поразительно долго.

Что-что, а красиво Фото: Cyberia Nova

Сражения лишены и капли увлекательности и хоть какого-то веселья. Они, по своей сути, одноклеточные — закликивай врагов или они закликают тебя. Бои в лучшем случае созданы с учётом поединков один на один, но куда чаще предстоит одновременно сражаться с тремя противниками, а иногда «Смута» позволяет себе вывалить на игрока сразу от четырёх до семи врагов — в такие моменты будьте готовы по несколько раз перезагружать ближайшее сохранение, пытаясь найти, как «обмануть» игру. Поведение врагов также оставляет желать лучшего.

Про скрытные сегменты хочется вообще умолчать — они ещё хуже, чем местные сражения. Враги могут вплотную не видеть вас, а могут замечать через ограды. Полагаться на стелс здесь вообще не приходится, потому что всё происходит на «ощущениях» — может, увидят, а может, и нет. Как монета ляжет.

Можно попробовать постелсить Фото: Cyberia Nova

Вот и получается, что «Смута» — это лишённый какого-либо смысла симулятор ходьбы, в котором неинтересно передвигаться, а всё остальное тут пришито белыми нитками. В подобных случаях могут спасти разве что увлекательная история, проникновенные персонажи и цепкие диалоги. Этого тут, к сожалению, тоже нет.

Про другие элементы игры, включая прокачку и смену «нарядов», нечего рассказать. Они что есть, что их нет. Ещё «Смута» очень растянута — с учётом того, что бои и стелс вообще не меняются по мере прохождения (а надоедают они почти сразу), продолжительность в несколько раз короче пошла бы только на пользу.

«Смута» Фото: Cyberia Nova

Но здесь очень красиво

Единственное, чего у «Смуты» не отнять — крутой визуал. Пейзажи получились удивительно впечатляющими: дома, ландшафт, церквушки, рынки, поля, леса. Выглядит очень атмосферно и действительно на уровне западных релизов, что, безусловно, впечатляет. Жаль, что сам мир стерильный — с ним нельзя взаимодействовать ни в каком виде.

«Смута» сделана на движке Unreal Engine 5 — это одна из первых игр в индустрии, которая задействует его возможности по полной. Возможно, Cyberia Nova удалось настолько удачно задействовать технологии из-за сжатых сроков разработки — к моменту старта производства (2021-2022) движок уже был выпущен.

Водица восстанавливает здоровье Фото: Cyberia Nova

Такие рекордные сроки разработки, кстати, объясняют многое — в том числе совершенно сырые и недоделанные механики. Игры схожих масштабов обычно делают куда дольше, тогда как «Смуту» будто бы изо всех сил пытались выпустить как можно скорее. Возможно, дело в контракте с «Институтом развития интернета», который частично финансировал разработку игры и якобы требовал выпуск в срок. Первоначально релиз игры ожидался 26 февраля 2024 года, но в итоге был отложен. Глава ИРИ Алексей Гореславский объяснял в интервью РБК решение поддержать «Смуту» желанием «тронуть с места локомотив разработки российских видеоигр».

Как «Смута» работает на ПК

Если что, у меня AMD Ryzen 5 7600X, GeForce RTX 4070 Ti и 32 ГБ оперативной памяти, так вот: «Смута» очень плохо оптимизирована. Если на первых локациях игра даже умудряется выдавать под 100 кадров, то в Ярославле я мог стабильно видеть 20-35 кадров, постоянные подгрузки объектов и подвисания. Чем дальше ты по сюжету, тем хуже игра работает.

«Смута» Фото: Cyberia Nova

«Смута»: стоит играть?

Если хочется именно взглянуть на виртуальную Россию времён «Смуты» — да. Но стоит учитывать, что ничего, кроме этого, здесь искать точно не стоит. Ни интересного геймплея, ни увлекательной истории или цепляющих персонажей. Из «Смуты» с учётом ограничений стоило сделать что-то менее амбициозное.

Я не успел пройти игру: на обзор «Смуту» выдали примерно за 30 часов до эмбарго. За это время я успел пройти до конца Ярославля — по моим подсчётам, это чуть больше половины игры, но тут могу ошибаться. После выхода текста возвращаться в игру планов нет — поэтому и финальной оценки нет.

К сожалению, «Смута» не выглядит как начало — скорее как конец. Игру стоило выпускать в раннем доступе с небольшим количеством доступного контента, чтобы протестировать механики на публике. В текущем же виде сложно представить, для кого сделана эта игра.

«Смута» Фото: Cyberia Nova

Понравилось

местами очень красивые окружение

Не понравилось

ужасные и сломанные сражения;

нелогичный и сломанный стелс;

в диалогах очень много пустословия;

бóльшую часть времени вы просто идёте;

мир полностью стерильный и неинтерактивный.

Скриншоты «Смуты»

«Смута» Фото: Cyberia Nova

«Смута» Фото: Cyberia Nova

«Смута» Фото: Cyberia Nova