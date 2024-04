Все читы для Red Dead Redemption 2

В Red Dead Redemption 2 разработчики хитрым способом спрятали чит-коды, которые позволят получить преимущество. Благодаря секретным опциям можно добыть деньги, бесконечные боеприпасы, изменить уровень чести и активировать прочие полезные опции.

В этом руководстве мы укажем все чит-коды из Red Dead Redemption 2 и подскажем, как их активировать.

Как вводить коды в Red Dead Redemption 2

Rockstar добавила в игру способ активации бонусов, однако перед использованием некоторых «запрещённых» функций игрокам нужно отыскать газеты с кодовыми фразами.

Целенаправленно искать их по огромному миру не нужно, достаточно посетить газетчиков и приобрести новый выпуск. Часть газет доступна только после прохождения определённых миссий, поэтому без их покупки и нахождения чит-коды активировать не получится.

Как только газета найдена, можно переходить к следующему этапу — вводу чит-кода. Для этого нужно выполнить несколько элементарных действий:

Поставьте игру на паузу. Перейдите в главное меню и откройте раздел «Настройки». На ПК в правом нижнем углу щёлкните на «Читы». На консолях нажать «Y» (Xbox) или «Треугольник» (PlayStation). Откройте текстовое поле и введите соответствующий чит-код.

В разделе «Читы» игроки смогут активировать и деактивировать чит-коды в любой момент времени. Стоит учитывать, что их активация отключает возможность сохранения и получения достижений.

Red Dead Redemption 2 Фото: Rockstar

Коды на деньги

Greed is now a virtue — добавляет $ 500 на счёт героя (без дополнительных условий).

Коды на здоровье и выносливость

Seek all the bounty of this place — повышает здоровье, выносливость и «Меткий глаз»;

The lucky be strong evermore — активирует бесконечную выносливость (открывается после прохождения квеста «Дорогой дядя Тацит» в пятой главе, требуется купить газету Saint Denis Time №49 или Blackwater Ledger №68);

You flourish before you die — восполняет здоровье, выносливость и «Меткий глаз»;

You seek more than the world offers — активирует бесконечное здоровье, выносливость и «Меткий глаз» (открывается после прохождения квеста «Сын короля» в шестой главе, требуется купить газету Saint Denis Time №52 или New Hanover Gazette №36).

Red Dead Redemption 2 Фото: Rockstar

Чит-коды на «Меткий глаз»

Be greedy only for foresight — активирует бесконечный «Меткий глаз»;

Guide me better — активирует первый уровень «Меткого глаза»;

Make me better — активирует второй уровень «Меткого глаза»;

I shall be better — активирует третий уровень «Меткого глаза»;

I still seek more — активирует четвёртый уровень «Меткого глаза»;

I seek and I find — активирует пятый уровень «Меткого глаза»;

Чит-коды на честь и розыск

Ballance. All is balance — сбрасывает честь;

Virtue unearned is not virtue — увеличивает честь (открывается после прохождения квеста «Развлечения в городе» в четвёртой главе, требуется купить газету Saint Denis Time №48 или Blackwater Ledger №67);

You revel in your disgrace, I see — снижает честь;

You want everyone to go away — убирает все награды за голову героя;

You want freedom — снижает уровень розыска;

You want punishment — повышает уровень розыска.

Red Dead Redemption 2 Фото: Rockstar

Чит-коды на состояние и внешний облик Артура

A fool on command — активирует алкогольное опьянение у Артура;

Vanity. All is vanity — открывает все наряды Артура.

Чит-коды на оружие и патроны

Abundance is the dullest desire — активирует бесконечные боеприпасы (открывается после прохождения квеста «На восток» в первой главе, требуется купить газету Saint Denis Time №43, Blackwater Ledger №62 или New Hanover Gazette №27);

A simple life, a beautiful death — предоставляет револьвер Cattleman, винтовку Springfield и револьвер Lancaster;

Death is silence — предоставляет огненные бутылки, метательные ножи, томагавк, лук и мачете;

Greed is American Virtue — предоставляет пистолет Маузер, полуавтоматический пистолет, винтовку с продольно-скользящим затвором и помповый дробовик (открывается после прохождения квеста «Охота на фокусников» в третьей главе, требуется купить газету Saint Denis Time №46 или Blackwater Ledger №65);

History is written by fools — предоставляет револьвер двойного действия, револьвер Шофилда и двуствольный дробовик.

Red Dead Redemption 2 Фото: Rockstar

Чит-коды на лошадей и транспорт

Better than my dog — открывает возможность позвать лошадь на любой дистанции;

Keep your dreams light — создаёт повозку;

My kingdom is a horse — увеличивает отношения с лошадью;

Run! Run! Run! — призывает скаковую лошадь;

The best of the old ways — создаёт дилижанс;

Would you be happier as a clown? — создаёт цирковую повозку (открывается после прохождения квеста «Мелкий землевладелец» в эпилоге, требуется купить газету Blackwater Ledger №73);

You are a beast built for war — призывает боевого коня (открывается после прохождения квеста «Колесо» в эпилоге, требуется купить газету Saint Denis Time №53 или Blackwater Ledger №72);

You want more than you have — призывает превосходную лошадь, арабского скакуна (без дополнительных условий);

You want something new — призывает случайную лошадь (без дополнительных условий).

Чит-коды на механики

Eat of knowledge — открывает все рецепты крафта;

Share — открывает все улучшения лагеря;

You long for sight and see nothing — открывает всю карту (открывается после прохождения квеста «Блага цивилизации» в четвёртой главе, требуется купить газету Saint Denis Time №47, Blackwater Ledger №66 или New Hanover Gazette №31).