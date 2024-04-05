Content Warning стала мировым хитом на 1 апреля. И не зря, ведь это идеальная кооп-игра

1 апреля в Steam вышла Content Warning. Это кооперативный инди-хоррор, который моментально стал хитом: онлайн превысил 200 тысяч человек, а 92% отзывов оказались положительными. Успех легко объяснить. Во-первых, в первые сутки игру раздавали бесплатно. Во-вторых, в Content Warning поразительно весёлый геймплей.

Чем именно он так хорош?

Content Warning: информация об игре

Название: Content Warning.

Платформы: ПК.

Разработчик: Skog, Zorro, Wilnyl, Philip, thePetHen.

Издатель: Landfall Publishing.

Дата выхода: 1 апреля 2024 года.

Жанр: кооперативный хоррор.

Релиз в России: да.

Перевод на русский язык: есть субтитры.

Content Warning: как поиграть?

Новинка официально продаётся в России. Цена в Steam — 320 рублей (первые 24 часа было бесплатно).

Видео доступно на YouTube-канале IGN. Права на видео принадлежат Landfall Publishing.

Игра заставляет смотреть в лицо страху и смеяться

В 2023-м вышло много хитов, но одним из самых неожиданных стала Lethal Company. В компании друзей вы высаживались на непонятной планете и искали на ней металлолом. Проблема в том, что герои были уязвимыми, а по округе бродили монстры: они выпрыгивали из темноты, загоняли в ловушки, плевали на пушку в ваших руках. Это порождало множество безумных ситуаций: например, напуганные напарники иногда бросали команду и в одиночку улетали восвояси.

Успех Lethal Company породил поток похожих игр, Content Warning — как раз одна из них. Пока новинке не хватает контента, внятного прогресса и мира с интересной мифологией, однако её геймплей уже близок к идеалу.

Графика в игре специфическая, но к ней быстро привыкаешь Фото: Landfall Publishing

В Content Warning вы играете за блогеров, которым отчаянно нужны просмотры. Милых котиков и девиц в бикини рядом нет, зато неподалёку расположены развалины с кровожадными обитателями. Ваша задача — взять камеру, добраться до мрачного места и снять побольше жути. Подойдите поближе к монстру, заснимите гибель напарника, запрыгните в смертельную ловушку, пробегите по коридору, оглядываясь на приближающуюся тварь, в общем, станьте идеальным героем ужастика! И учтите, что камеры хватает всего на 1,5 минуты съёмок, поэтому тратить кадры стоит лишь на избранные кошмары.

Когда ролик будет готов, эвакуируйтесь на базу. Если всё удалось, вы загру́зите шедевр документалистики в соцсети и получите обратную связь. Сняли много разнообразных монстров? Запечатлели страдания напарников? Выбрали удачные ракурсы? Получите много просмотров и, соответственно, денег.

Вообще, на конечный успех влияет множество факторов. К примеру, игра анализирует ваши голоса и добавляет баллы за убедительную панику. Что может быть интереснее, чем компания вопящих бедолаг, бегущих к точке эвакуации? При этом орать нужно умеренно. Слишком высокую громкость прокомментируют фразой «Этот чувак так орёт, что у меня кровь из ушей пошла».

Убежать от монстра нельзя, нужно его снимать Фото: Landfall Publishing

В столь необычной задаче и есть главная особенность Content Warning. Если в других хоррорах вы избегаете ужасов, то в новинке целенаправленно ищете их. Причём стандартные монстры со временем перестают интересовать: нужны отборные твари, великий кошмар, шокирующие скримеры!

При этом Content Warning одновременно кажется и ужастиком, и комедией. Готовьтесь смеяться в голос, когда ради хорошего кадра напарник приблизится к монстру, но не рассчитает расстояние и погибнет. Или когда вы в панике понесётесь по коридору и случайно угодите в ловушку. Или когда случится нечто ужасное, но коллега забудет это снять.

Баланс между страхом и весельем порождает уникальные впечатления. Ни Lethal Company, ни Phasmophobia, ни любая другая кооперативная игра не подарит такого же опыта.

После вылазки можно оценить своё видео Фото: Landfall Publishing

Игре нужно больше контента

В Content Warning уже сейчас можно зависнуть на десятки часов. Игра создаёт подходящие условия для веселья, а всё остальное зависит от вашей компании. Если она хорошая, вы будете повторять один забег за другим и каждый раз получать море фана.

Увы, даже настолько любопытной игре нужно ощущение прогресса. Взять хотя бы деньги: их тяжело зарабатывать, но неинтересно тратить. В магазине есть пара фонариков, аптечек, дубин, эмоций — этих инструментов мало, и ощущение развития они не создают.

К истории тоже есть вопросы: она вроде бы необязательна, но Lethal Company многие добивали ради шокирующей правды о Компании. В Content Warning внятной мифологии нет — я нашёл всего пару строк о старом мире, которые толком ничего не объясняют.

Хотелось бы верить, что разработчики уже взялись за создание нового контента. Действовать нужно оперативно, иначе онлайн быстро сойдёт на нет.

Если менять эмоции, видео станет чуть популярнее Фото: Landfall Publishing

Content Warning: стоит ли играть?

Если любите кооперативные игры, обязательно зацените Content Warning. Это пугающая и вместе с этим дико весёлая игра, которая затянет вас на долгие часы.

Оценка Content Warning — 8 из 10

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Игра круто генерирует забавные ситуации.

Много монстров и ловушек.

Уникальная идея, объединяющая хоррор и комедию.

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