«Война миров: Сибирь». Первые детали отечественной игры про нападение Марса на Россию

1С Game Studios анонсировала «Войну миров: Сибирь» ещё осенью 2023 года. Тогда в YouTube появился короткий кинематографический ролик, который ничего толком не раскрывал. С тех пор разработчики в режиме молчания продолжали работу, но недавно собрали журналистов в театре имени М. Н. Ермоловой и наконец поделились новостями. Что стало известно об игре?

Кто делает «Войну миров: Сибирь»

1С Game Studios существует с 2012 года. В основном компания занималась разработкой и поддержкой «Ил-2 Штурмовик». Обновления для авиасимулятора выпускают до сих пор. Не перестают гулять слухи о полноценном продолжении, над которым работают в режиме тайны.

Ещё в портфолио разработчиков есть бесплатный сессионный шутер «Калибр». Он не снискал большой популярности и вообще вышел в неподходящий момент, из-за чего игру даже отказались выпускать на консолях Xbox — глава компании Альберт Жильцов рассказывал, что у него на руках есть отказ Microsoft. До Sony и Nintendo, похоже, в целом достучаться не могут.

Помимо «Войны миров: Сибирь», команда запускает франшизу «Сказки Старой Руси» — первой игрой будет карточный рогалик «Бессмертный». Там герои вроде Василисы сразятся с кикиморами и прочей славянской нечистью. У 1С Game Studios большие планы на франшизу: однажды есть шанс получить большую ролевую игру в духе «Ведьмака».

Герои будут исследовать леса, деревни и города Фото: 1C Game Studios

О чём «Война миров: Сибирь»

Помните культовый фантастический роман Герберта Уэллса «Война миров», где марсиане атаковали Англию? Российская игра развивает эту идею, но переносит события в Сибирь. Пришельцы высадились там в 1896 году и устроили большое побоище.

Сибиряки, в арсенале которых сабли, пороховые пистолеты и пулемёт максим, не смогли дать захватчикам отпор — в итоге им осталось только выживать. Именно выживанию обычных людей в условиях апокалипсиса и посвящена игра. При этом бояться стоит не только инопланетян, но и вчерашних товарищей — ради спасения своей шкуры они готовы убивать и предавать.

В игре обещают много диалогов и целый час кинематографичных роликов. Разработчики надеются, что этого хватит, чтобы рассказать взрослую драматическую историю.

В игре будут выдуманные города, но сибиряки найдут в них что-то знакомое Фото: 1C Game Studios

Главные актёры «Войны миров: Сибирь»

Мероприятие не зря провели в театре имени Ермоловой. Оказывается, компания заключила с этим театром партнёрское соглашение, по которому работники сцены исполнят ключевые роли в игре. Режиссёр Илья Бровкин долго проводил кастинг, отсекал неподходящих кандидатов и в итоге собрал крепкий каст. Больших звёзд в нём нет, только «молодые актёры с горящими глазами».

В Сеть уже выложили интересный ролик с актёрами «Войны миров», захватом их движений и комментариями создателей игры.

Видео доступно на YouTube-канале 1C Game Studios. Права на видео принадлежат 1C Game Studios.

Геймплей «Войны миров: Сибирь»

Разработчики понимают, что у них нет всех денег мира на создание открытого мира и революционные механики. Поэтому они делают классический линейный экшен с элементами дорожного кино. Герои исследуют сибирские города, сражаются с врагами, решают пространственные головоломки и затем отправляются на следующий уровень.

Геймплей привычен. Игрок может побить врага холодным оружием, расстрелять его или устранить по-тихому. При этом бóльшую часть сражений вроде как можно избежать. Всё-таки игра рассказывает о выживании, а лучший способ уцелеть — не лезть в драку, а обойти опасное место стороной. Впрочем, от боёв с боссами, наличие которых подтвердили, никуда не деться.

Похоже, с дизайном локаций всё будет отлично Фото: 1C Game Studios

Движком выбрали Unity. По словам Альберта Жильцова, команда долго выбирала между Unity и Unreal Engine, и даже советовалась с западными экспертами. Ни один движок не решал всех задач, технологии в любом случае требовалось подстраивать под себя. В итоге выбрали Unity, ведь на нём работает «Калибр», прошлая игра студии.

Важно отметить, что разработчики осознанно избегают необдуманных обещаний и сравнений с хитами уровня Uncharted, A Plague Tale или Alan Wake. Альберт Жильцов говорит, что учитывает недавние ошибки коллег и не хочет создавать завышенных ожиданий.

Это явный намёк на ситуацию со «Смутой», авторы которой называли боёвку «Ведьмака 3» чудовищной.

Разработчики уверены, что Unity им подходит Фото: 1C Game Studios

Дата выхода «Войны миров: Сибирь»

Даже примерной даты выхода не назвали. К этому разговору обещают вернуться в 2025 году. Зато до конца 2024-го обещают провести мероприятие, где пресса собственноручно оценит ранний билд.

Платформы «Войны миров: Сибирь»

1С Game Studios мечтает выпустить «Войну миров» на всех подходящих платформах — PlayStation, Xbox и, возможно, следующем устройстве Nintendo. Но сейчас гарантировать запуск могут только на ПК в VK Play. Возможно, игра будет доступна в Steam.

Официальное описание «Войны миров: Сибирь»

«Война миров: Сибирь» — приключенческая экшен-игра, вдохновленная идеями классического фантастического романа Герберта Уэллса.



По сюжету в альтернативном 1896 году Земля подверглась массированному вторжению марсиан. Действие игры «Война миров: Сибирь» происходит в России, где несколько героев, спасая свою жизнь, бегут из охваченного паникой Петрограда подальше на восток Империи.



• Авантюрное приключение в жанре приключенческого экшена с видом от третьего лица.

• Неповторимый и уникальный колорит «России, которую мы потеряли» под гнётом инопланетных захватчиков.

• Глубоко проработанный сюжет и запоминающиеся персонажи — классические типажи из истории Российской империи конца XIX века.

• Перестрелки с использованием десятков видов оружия: от капсюльных винтовок и пистолетов на дымном порохе до пулеметов максим.

• Стелс-элементы и пространственные головоломки.