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Игра Война миров: Сибирь, первые детали, дата выхода, сюжет, арты, платформы, ВК Плей, Стим

«Война миров: Сибирь». Первые детали отечественной игры про нападение Марса на Россию
Слава Петров
Игра Война миров Сибирь: детали, дата выхода
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Обещают просто отличный экшен без сравнений с «Ведьмаком».

1С Game Studios анонсировала «Войну миров: Сибирь» ещё осенью 2023 года. Тогда в YouTube появился короткий кинематографический ролик, который ничего толком не раскрывал. С тех пор разработчики в режиме молчания продолжали работу, но недавно собрали журналистов в театре имени М. Н. Ермоловой и наконец поделились новостями. Что стало известно об игре?

Кто делает «Войну миров: Сибирь»

1С Game Studios существует с 2012 года. В основном компания занималась разработкой и поддержкой «Ил-2 Штурмовик». Обновления для авиасимулятора выпускают до сих пор. Не перестают гулять слухи о полноценном продолжении, над которым работают в режиме тайны.

Ещё в портфолио разработчиков есть бесплатный сессионный шутер «Калибр». Он не снискал большой популярности и вообще вышел в неподходящий момент, из-за чего игру даже отказались выпускать на консолях Xbox — глава компании Альберт Жильцов рассказывал, что у него на руках есть отказ Microsoft. До Sony и Nintendo, похоже, в целом достучаться не могут.

Помимо «Войны миров: Сибирь», команда запускает франшизу «Сказки Старой Руси» — первой игрой будет карточный рогалик «Бессмертный». Там герои вроде Василисы сразятся с кикиморами и прочей славянской нечистью. У 1С Game Studios большие планы на франшизу: однажды есть шанс получить большую ролевую игру в духе «Ведьмака».

Герои будут исследовать леса, деревни и города

Герои будут исследовать леса, деревни и города

Фото: 1C Game Studios

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О чём «Война миров: Сибирь»

Помните культовый фантастический роман Герберта Уэллса «Война миров», где марсиане атаковали Англию? Российская игра развивает эту идею, но переносит события в Сибирь. Пришельцы высадились там в 1896 году и устроили большое побоище.

Сибиряки, в арсенале которых сабли, пороховые пистолеты и пулемёт максим, не смогли дать захватчикам отпор — в итоге им осталось только выживать. Именно выживанию обычных людей в условиях апокалипсиса и посвящена игра. При этом бояться стоит не только инопланетян, но и вчерашних товарищей — ради спасения своей шкуры они готовы убивать и предавать.

В игре обещают много диалогов и целый час кинематографичных роликов. Разработчики надеются, что этого хватит, чтобы рассказать взрослую драматическую историю.

В игре будут выдуманные города, но сибиряки найдут в них что-то знакомое

В игре будут выдуманные города, но сибиряки найдут в них что-то знакомое

Фото: 1C Game Studios

Главные актёры «Войны миров: Сибирь»

Мероприятие не зря провели в театре имени Ермоловой. Оказывается, компания заключила с этим театром партнёрское соглашение, по которому работники сцены исполнят ключевые роли в игре. Режиссёр Илья Бровкин долго проводил кастинг, отсекал неподходящих кандидатов и в итоге собрал крепкий каст. Больших звёзд в нём нет, только «молодые актёры с горящими глазами».

В Сеть уже выложили интересный ролик с актёрами «Войны миров», захватом их движений и комментариями создателей игры.

Видео доступно на YouTube-канале 1C Game Studios. Права на видео принадлежат 1C Game Studios.

Геймплей «Войны миров: Сибирь»

Разработчики понимают, что у них нет всех денег мира на создание открытого мира и революционные механики. Поэтому они делают классический линейный экшен с элементами дорожного кино. Герои исследуют сибирские города, сражаются с врагами, решают пространственные головоломки и затем отправляются на следующий уровень.

Геймплей привычен. Игрок может побить врага холодным оружием, расстрелять его или устранить по-тихому. При этом бóльшую часть сражений вроде как можно избежать. Всё-таки игра рассказывает о выживании, а лучший способ уцелеть — не лезть в драку, а обойти опасное место стороной. Впрочем, от боёв с боссами, наличие которых подтвердили, никуда не деться.

Похоже, с дизайном локаций всё будет отлично

Похоже, с дизайном локаций всё будет отлично

Фото: 1C Game Studios

Движком выбрали Unity. По словам Альберта Жильцова, команда долго выбирала между Unity и Unreal Engine, и даже советовалась с западными экспертами. Ни один движок не решал всех задач, технологии в любом случае требовалось подстраивать под себя. В итоге выбрали Unity, ведь на нём работает «Калибр», прошлая игра студии.

Важно отметить, что разработчики осознанно избегают необдуманных обещаний и сравнений с хитами уровня Uncharted, A Plague Tale или Alan Wake. Альберт Жильцов говорит, что учитывает недавние ошибки коллег и не хочет создавать завышенных ожиданий.

Это явный намёк на ситуацию со «Смутой», авторы которой называли боёвку «Ведьмака 3» чудовищной.
Разработчики уверены, что Unity им подходит

Разработчики уверены, что Unity им подходит

Фото: 1C Game Studios

Дата выхода «Войны миров: Сибирь»

Даже примерной даты выхода не назвали. К этому разговору обещают вернуться в 2025 году. Зато до конца 2024-го обещают провести мероприятие, где пресса собственноручно оценит ранний билд.

Платформы «Войны миров: Сибирь»

1С Game Studios мечтает выпустить «Войну миров» на всех подходящих платформах — PlayStation, Xbox и, возможно, следующем устройстве Nintendo. Но сейчас гарантировать запуск могут только на ПК в VK Play. Возможно, игра будет доступна в Steam.

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Официальное описание «Войны миров: Сибирь»

«Война миров: Сибирь» — приключенческая экшен-игра, вдохновленная идеями классического фантастического романа Герберта Уэллса.

По сюжету в альтернативном 1896 году Земля подверглась массированному вторжению марсиан. Действие игры «Война миров: Сибирь» происходит в России, где несколько героев, спасая свою жизнь, бегут из охваченного паникой Петрограда подальше на восток Империи.

• Авантюрное приключение в жанре приключенческого экшена с видом от третьего лица.
• Неповторимый и уникальный колорит «России, которую мы потеряли» под гнётом инопланетных захватчиков.
• Глубоко проработанный сюжет и запоминающиеся персонажи — классические типажи из истории Российской империи конца XIX века.
• Перестрелки с использованием десятков видов оружия: от капсюльных винтовок и пистолетов на дымном порохе до пулеметов максим.
• Стелс-элементы и пространственные головоломки.
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