Как сериал «Фоллаут» меняет события игр Fallout

Создатели «Фоллаута» неоднократно подтверждали: все события сериала каноничны. При этом Джонатан Нолан не снимал безопасный проект — наоборот, он расширял вселенную, раскрывал правду о важных событиях и дополнял правила. Как именно изменился мир Fallout после выхода сериала?

«Фоллаут»: информация о сериале

Название: «Фоллаут» (

Режиссёры: Джонатан Нолан, Клер Килнер, Фред Туа

Актёры: Аарон Мотен, Мойзес Ариас, Элла Пернелл и другие

Дата выхода: 11 апреля 2024 года

Жанр: фантастика, боевик, драма

Страна: США «Фоллаут» ( Fallout Джонатан Нолан, Клер Килнер, Фред ТуаАарон Мотен, Мойзес Ариас, Элла Пернелл и другие11 апреля 2024 годафантастика, боевик, драмаСША

«Фоллаут»: где смотреть?

Все восемь эпизодов первого сезона вышли в онлайн-кинотеатре Prime Video. Официальной русской озвучки нет, только субтитры.

Видео доступно на YouTube-канале «Red Head Sound — Перевод и Озвучивание». Права на видео принадлежат Amazon.

«Волт-тек» мог сбросить первую бомбу в 2077-м

В мире Fallout между США и Китаем случилась большая война. Считалось, что именно глобальный конфликт привёл к обмену ядерными ударами. Хотя некоторые фанаты считали, что у апокалипсиса другая причина — похоже, они оказались правы.

В финале сериала показали собрание в офисе «Волт-Тек», где боссы корпораций обсуждали возможности для дальнейшего роста корпорации и «удушения» любых мирных переговоров. Все они зарабатывали на страхе перед концом света и не могли допустить снижения напряжения в конфликте. Чтобы устранить конкурентов и ещё больше заработать, корпораты всерьёз обсуждали возможность сбросить первую ядерную бомбу, таким образом запустив смертельную цепочку взрывов — после первой ракеты их запустили бы все остальные страны.

Впрочем, важно отметить, что на собрании лишь обсуждали один из вариантов развития событий и нет никакого подтверждения, что в итоге первую бомбу действительно сбросил «Волт-тек».

Неужели в этих взрывах виноват «Волт-Тек»? Фото: Amazon

Мистер Хаус был на собрании корпораций

Мистер Хаус — один из важнейших персонажей Fallout: New Vegas. Он заранее предсказал апокалипсис и решил хотя бы частично защитить свой любимый город Лас-Вегас от разрушения. В итоге из 77 ракет город поразило только девять. После войны Хаус стал президентом уцелевшей части Вегаса и построил там авторитарное государство.

В сериале показали, что Мистер Хаус присутствовал на том самом собрании в «Волт-Тек» ещё до войны. Может, после него персонаж и начал готовиться к защите Вегаса?

Мистер Хаус Фото: Amazon

У «Волт-Тек» было Убежище для контроля за всеми Убежищами

По задумке «Волт-Тек» в каждом Убежище должны были вестись эксперименты. Например, в Убежище 4 создавали устойчивого перед радиацией человека. Но кто контролирует все эти опыты? Боссы «Волт-тек»! Благодаря криокапсулам они дожили до 2296 года и теперь следят за экспериментами из безопасного места.

Похоже, именно это ключевое Убежище будут искать Люси и Гуль во втором сезоне.

Похоже, участники собрания выжили и сидят в особом Убежище Фото: Amazon

Заглоты — результат экспериментов

Помните Убежище 4, где боролись с радиацией? Именно там в результате скрещивания человека и животных вывели смертоносных заглотов. Поначалу учёные контролировали существо, но потом оно слетело с катушек и перебило множество людей. Отличительная черта таких заглотов — пальцы во рту вместо зубов.

Жуткая и опасная тварь Фото: Amazon

Гуль стал прообразом Волт-боя

До начала ядерной войны Купер Говард был известным актёром. Его супруга работала на «Волт-тек» и пригласила Купера на съёмки рекламы. Там герой надел фирменный синий костюм, впервые показал в камеру большой палец и стал прообразом легендарного Волт-боя.

Купер Говард создаёт Волт-Боя Фото: Amazon

Чтобы сохранить рассудок, гули должны применять лекарства

Гули — бывшие люди, которые мутировали из-за сильного воздействия радиации. Некоторые гули стали безмозглыми зомби, другие — сохранили рассудок. В играх никогда не объясняли, почему одни не сходили с ума.

В сериале прояснили, что разумные гули применяют некие радиоактивные ампулы, поэтому и поддерживают нормальное состояние. Но если ампул не останется, они быстро одичают.

В играх Fallout герой тоже мог сильно облучиться и стать гулем. Были разные способны вылечиться — например, помогал редкий Прохладительный напиток.

Этот Гуль чуть не потерял рассудок Фото: Amazon

Анклав всё ещё существует

Анклав — практически фашистская организация, выступавшая злодеем во второй и третьей Fallout. В играх группировку разгромили, и с тех пор никто не воспринимал её всерьёз. В сериале выяснилось, что Анклав всё ещё существует. Учёный, который поместил в голову реактор бесконечной энергии, сбежал именно из этой организации. При этом до побега показали базу Анклава, и там кипела активная работа.

Учёный Анклава Фото: Amazon

Шэйди Сэндс больше не существует

Шэйди Сэндс — легендарная локация. Мы исследовали её в первых Fallout и много слышали о ней в Fallout: New Vegas. Всё же это была столица влиятельной Новой Калифорнийской Республики (НКР).

Увы, к началу сериала Шэйди Сэндс уничтожили. Этот факт вызывал в сообществе бурные споры: геймеры взглянули на доску с историей НКР и сочли, что столицу взорвали в 2277 году. Проблема в том, что события Fallout: New Vegas разворачивались после этой даты, и там Шэйди Сэндс существовала.

Авторы сериала прояснили, что и сериал, и New Vegas — канон. Во-первых, стрелочка на доске означает, что город взорвали после 2277 года. Во-вторых, члены НКР могли написать на доске любую выгодную им дату.

Эти надписи наделали много шума Фото: Amazon

Знаете другие факты из сериала, расширяющие мир Fallout? Расскажите о них в комментариях.