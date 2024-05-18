Напряжённый психологический триллер, который хочется посмотреть залпом: обзор «Калимбы»

16 мая в онлайн-кинотеатре Okko вышел психологический триллер «Калимба». До премьеры сериал почти не рекламировали, но он всё равно привлёк много внимания. Первая причина в звёздном касте, где каждый актёр снимался либо в «Короле и Шуте», либо в «Майоре Громе». Вторая — в качестве проекта. Дебютных эпизодов достаточно, чтобы уверенно сказать: «Калимба» стоит внимания.

«Калимба»: информация о сериале

Название: «Калимба»

Режиссёр: Нурбек Эген.

Актёры: Фёдор Бондарчук, Сергей Гармаш, Сергей Горошко, Константин Плотников и другие.

Дата выхода: 16 мая 2024 года.

Жанр: драма, детектив, триллер.

Сколько серий: 8 эпизодов.

Страна: Россия.

«Калимба»: где смотреть?

Сериал показывают эксклюзивно в онлайн-кинотеатре Okko. 16 мая вышли сразу два эпизода, дальше — по одному в неделю. Финал намечен на 27 июня.

Видео доступно на YouTube-канале «Онлайн-кинотеатр Okko». Права на видео принадлежат Okko.

Не участвуйте в психологических экспериментах

Фильмы вроде «Посылки», «Комнаты смерти» и «Экзамена» дали понять: психологические эксперименты ничем хорошим не заканчиваются. Даже если у вас большие проблемы и профессор с модными очками предлагает решить их взмахом руки — уверенно отказывайтесь. Герои сериала «Калимба» ответили согласием, но режиссёр первым же кадром показывает: бедолаг ждут только кровь и страдания.

Эксперимент, который проводит гениальный психиатр в исполнении Фёдора Бондарчука, одновременно сложен и банален. Он запирает в изолированном пространстве восемь человек. Четверо из них — жертвы, жизни которых напрочь сломали насилие, аварии и коварные наркодилеры. Остальная четвёрка — те самые обидчики. Цель эксперимента в том, чтобы жертвы простили негодяев, а негодяи выросли морально и стали нормальными людьми. Для этого психиатр проводит многозначительные практики, а на выходе обещает солидное вознаграждение.

Как понимаете, эксперимент быстро пойдёт не по плану. Жертвы и обидчики общаются не так, как хотелось бы. Затея психиатра с каждой минутой кажется всё более сомнительной и незаконной. Вокруг места действия кружат посторонние — то недоверчивые полицейские нагрянут, то странный мужик проследит за профессором через прицел винтовки. Неудивительно, что страсти постепенно накаляются, а появление первых жертв становится неизбежным.

Тот самый психиатр Фото: Okko

Из описания понятно, что от «Калимбы» не стоит ждать экшена и драйва. Это неторопливый сериал, который ставит на диалоги, психологические игры и запоминающихся персонажей. При этом шоураннеры знали, что делали — поэтому их ставка работает.

Чего стоит перепалка между насильником и его жертвой во втором эпизоде: она так сыграна и написана, что эмоций получаешь больше, чем от эпических баталий в голливудских блокбастерах. В чём секрет? Всё просто: персонажам веришь, их эмоции убедительны, а профессор подкрепляет действо философскими фразами, которые конкретно в этом случае работают. К примеру, за счёт нехитрых инструментов герой Бондарчука показывает: в определённых обстоятельствах жертва тоже может совершить насилие — так чем она лучше своего обидчика?

Плотников традиционно хорош Фото: Okko

Эта мысль, как и все другие, не нова, но преподносят её красиво — с надрывом, слезами и колоссальным напряжением. Приятно следить за девочкой, которая строит из себя пафосную стерву, но по ночам стыдится своих поступков и рыдает. Интересно смотреть на наркодилера, который неадекватно себя ведёт, однако со временем раскрывает свою человечность. Другие же персонажи вызывают омерзение: взять хотя бы альфонса, который всю дорогу раскаивается, но делает это с поразительной лживостью.

Всю эту драму разбавляют побочные арки. Режиссёр рассказывает о прошлом героев, работе профессора с маньяками и его актуальных проблемах — например, с рыскающей по дому полицией. Такой подход создаёт динамику и делает сериал захватывающим.

Профессор следит за каждым шагом Фото: Okko

Увы, минусы тоже есть. За счёт атмосферного визуала и актёрской игры зрителя умело погружают в трагедию героев — вот только сами несчастья показаны слабо. Возьмём судью, карьеру и здоровье которого разрушила авария. Режиссёр убеждает, что персонаж теперь немыслимо несчастлив, но это не чувствуется.

Можно было показать прекрасную жизнь судьи, влюбить в его мечты — и только потом сломать всё это. Однако во флешбэках мы просто видим здорового человек, который идёт по парковке и попадает под колёса. Ну почему всё так стремительно? Быть может, полную предысторию раскроют в следующих сериях, но момент уже кажется упущенным. С остальными героями похожая история.

Герой Бондарчука заманивает испытуемого Фото: Okko

Актёры отрабатывают каждый рубль

В касте «Калимбы» сплошные звёзды. Наркомана в завязке играет Константин Плотников, он же Горшок из «Короля и Шута». Мерзкого альфонса — Сергей Горошко, известный по роли Разумовского в «Майоре Громе». Мажорку — Елизавета Шакирова из «Нулевого пациента». Даже на второстепенной роли молодого полицейского тут Сергей Городничий из недавних «Цикад». Если следите за российскими сериалами, точно узнаете этих ребят.

Играют все отлично. Плотников бесконечно подавлен, Горошко заставляет себя ненавидеть, профессор в исполнении Бондарчука одновременно кажется мудрецом и психопатом. Хотя самых мощных аплодисментов заслуживает Юлия Волкова, которая уже сверкала в «Игре на выживание». Она играет жертву насилия и с выдающимся талантом показывает смятение, гиперболизированную смелость и даже шокирующую жестокость. Юлия уже не первый раз доказывает: перед нами одна из самых сильных современных российских актрис.

С этой барышней лучше не шутить Фото: Okko

«Калимба»: стоит ли смотреть?

Пока вышли всего два эпизода «Калимбы», но их хватило, чтобы породить мысль в духе «если бы весь сезон вышел, я бы посмотрел его залпом». Поэтому пропускать новинку не стоит.

Оценка первых эпизодов «Калимбы» — 7,5 из 10

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Сюжет держит в напряжении.

Много драматичных моментов.

Актёрский состав хорош.

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