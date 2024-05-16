Стоит ли смотреть продолжение «Универа»? Какими получились «13 лет спустя»

В 2021 году на телеканале ТНТ уже выходил схожий проект — «Универ. 10 лет спустя». Прошло три года, и фанаты этой вселенной могут вновь окунуться в «приключения» любимых героев. Сегодня мы расскажем, о чём новинка и кому стоит её посмотреть.

«Универ. 13 лет спустя»: информация о сериале

Название: «Универ. 13 лет спустя».

Режиссёр: Семён Литовчин.

Актёры: Станислав Ярушин, Анна Хилькевич, Виталий Гогунский, Александр Мартынов и другие.

Дата выхода: 13 мая 2024 года.

Жанр: комедия, драма.

Сколько серий: 12 эпизодов.

Страна: Россия.

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«Универ. 13 лет спустя»: где смотреть?

Проект ежедневно показывают на ТНТ. Также ознакомиться с новыми сериями можно в онлайн-кинотеатре PREMIER. На текущий момент вышло 3 из 12 эпизодов, последний появится 30 мая.

Видео доступно на YouTube-канале Premier. Права на видео принадлежат ТНТ.

Новое — хорошо забытое старое

События сериала снова вернут зрителя к жизни любимых героев. Их проблемы типичны для российских сериалов и строятся вокруг одних и тех же идей: Мартынов в очередной раз расстался с Кристиной (хотя и попробует себя в роли отца), Варя и Артур так и не смогли сохранить идиллию в браке, а Валя с Машей столкнулись на поприще финансовых трудностей похлеще героев «СашаТаня».

История предыдущего проекта попросту «обнуляется» и уже не считается важной. И это не может не печалить, так как все испытанные ранее эмоции зрителя обесцениваются. Так «увидели» сценаристы — фанатам придётся смириться.

Маша Фото: ТНТ

Несмотря на этот нюанс, наблюдать за происходящим может быть увлекательно, однако только тем, кто хорошо знаком с героями. Если зрители впервые услышали об «Универе» или забросили просмотр ещё на моменте отъезда Кузи, то возвращаться в эту вселенную не имеет смысла. К слову, герой Виталия Гогунского снова появится в сериале, но в уникальном амплуа (не будем спойлерить).

Я ждал этого 13 лет в Агаповке?

Целостность «картинки» складывается, хотя многие ситуации выглядят несуразно и портят впечатление. Иногда появляется ощущение, что на экране персонажи, которые хотят быть теми же студентами 13-летней давности, способными на том же драйве вывозить весь сценарий. Какие-то шутки, конечно, попадают в зрителя, другие же — уносят вдаль трезвый рассудок.

Варя и Майкл Фото: ТНТ

По-настоящему получается переживать лишь за отношения Антона и Полины. Очевидно, что у Артура и Вари всё станет как надо — вряд ли сценаристы смогут собственными руками разрушить семейные узы героев. А вот ветка Валентина, Маши и Кузи ощущается фиктивной и ненастоящей. Возможно, в последующих сериях эта арка и приведёт к чему-то увлекательному, но сейчас она кажется совсем уж нелепой. Да и Виталий Гогунский явно перерос роль тугодумного Кузи — увиденное ощущается дико и бессмысленно.

«Универ. 13 лет спустя»: стоит ли смотреть?

Сериал должен понравиться фанатам оригинального «Универа» и продолжения «Универ. 10 лет спустя». Всем остальным киноманам вряд ли стоит заглядывать в эту вселенную — можно лишь оставить сериал на фоне за семейным ужином.

Антон и Полина Фото: ТНТ

«Универ. 13 лет спустя»: смотрим дальше?

ТНТ снова идёт проверенной дорожкой и после удачного для канала релиза «Универ. 10 лет спустя» выпускает схожий по структуре сериал с теми же героями. Фанаты оригинального «Универа» точно вернутся к экранам — эмоциональная реакция отчётливо появляется на некоторые забавные ситуации. Стоит учитывать, что этот проект вряд ли будет интересен новому зрителю, так как все его фишки больше заточены на «проверенных» киноманов.