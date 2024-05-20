Обзор фильма «Воображаемые друзья»: трогательная комедия с Райаном Рейнольдсом

Джон Красински окончательно зарекомендовал себя одним из главных голливудских творцов. Он веселил зрителей в «Офисе», зажигал в боевике «Джек Райан» и почти в одиночку создал хоррор-франшизу «Тихое место». 16 мая список удачных проектов пополнила комедийная драма «Воображаемые друзья». Она не только здорово веселит и пробивает на слезу, но и представляет миру новую звезду кино.

«Воображаемые друзья»: информация о фильме

Название: «Воображаемые друзья» (IF).

Режиссёр: Джон Красински.

Актёры: Кейли Флеминг,

Дата выхода: 16 мая 2024 года.

Жанр: драма, комедия, семейный.

Продолжительность: 104 минут.

Бюджет: $ 110 млн.

Страна: США, Канада. : «Воображаемые друзья» (IF).: Джон Красински.: Кейли Флеминг, Райан Рейнольдс , Джон Красински и другие.: 16 мая 2024 года.: драма, комедия, семейный.: 104 минут.: $ 110 млн.: США, Канада.

«Воображаемые друзья»: где смотреть?

Пока фильм показывают только в мировых кинотеатрах, но с 30 мая будут неофициальные сеансы в России. В цифре новинка выйдет примерно в июле.

Видео доступно на YouTube-канале Kinoman. Права на видео принадлежат Paramount.

Не взрослейте, вы воображаемым друзьям ещё нужны

Детство Би походило на сказку. Её родители напоминали волшебников, которые каждую минуту превращали в чудо: без умолку смеялись, устраивали концерты, показывали фокусы. Вот только детство неизбежно заканчивается — для Би это случилось вместе со смертью мамы и болезнью отца, который ложится на операционный стол. Папа по-прежнему дурачится, на что девочка отвечает фразами в духе «я больше не ребёнок» и продолжает тревожиться о будущем.

Всё меняется, когда Би встречает чуднóго соседа Кэлвина в компании воображаемых друзей. Оказывается, эти существа живут с каждым ребёнком, но со временем те взрослеют и перестают их видеть. Что тогда делать воображаемым милахам? Ответ Кэлвина прост: искать для них новых детей. Это реально только при помощи ребёнка — Би как раз идеально подходит.

Главные герои Фото: Paramount Pictures

«Воображаемые друзья» — авторский фильм Джона Красински. Он сыграл важную роль, выступил режиссёром и написал сценарий. Сама идея пришла во время пандемии: тогда Красински сидел дома и наблюдал, как его дети взрослеют и забывают о прежних интересах. Но стоит ли вообще отказываться от детства? Может, лучше сохранить его на всю жизнь? Этой теме и посвящён сюжет.

В течение всего фильма юная Би хлопочет над разными проблемами. Она гуляет по убежищу воображаемых друзей, сводит их с детьми и пробуждает озорство в хмурых взрослых. Так и подводит зрителя к выводу, что сами чудны́е существа — всего лишь символ некой искры, которая горит в нас в начале жизни. Эта искра подталкивает к мечте, помогает жить с улыбкой, придаёт уверенности. Со временем пламя угасает, превращая жизнерадостную балерину в хмурового взрослого, но должно ли так быть? Нет. К счастью, снова разжечь внутренний огонь можно даже в почтенном возрасте.

Один из воображаемых друзей Фото: Paramount Pictures

Мысль вроде бы простая, но подана с поразительной душевностью. Герои шутят, танцуют, поют, переживают кризисы, «удивляют» читаемыми твистами и занимаются прочими обыденными вещами — вот только в каждом кадре чувствуются тепло и искренность. Даже Райан Рейнольдс кривляется как-то по-особенному. Чего уж говорить о герое Красински, каждое слово которого можно заносить в список мудрых цитат.

Такой подход выделяет новинку на фоне большинства голливудских фильмов. Слишком часто блокбастеры снимают, основываясь на мнениях фокус-групп и эффективных менеджеров, — это убивает креатив и эмоции. В это же время в «Воображаемых друзьях» заметны личность автора и заинтересованность каждого участника съёмочной группы. Люди попросту верили в идею, поэтому делали своё дело хорошо. Неудивительно, что в самые трогательные моменты слезу пустит даже бесчувственный зритель.

В этой локации развернётся лучшая сцена фильма Фото: Paramount Pictures

Поприветствуйте новую звезду

Красински на каждую роль позвал звезду. Двигателем сюжета стал Райан Рейнольдс, потерянного взрослого олицетворяет прекрасная Фиона Шоу, воображаемые друзья говорят голосами Джорджа Клуни, Брэда Питта и Фиби Уоллер-Бридж. Это лишь начало списка, который кажется даже чрезмерным.

Проблема в том, что бюджет составил $ 110 млн, и ощутимая часть этой суммы наверняка ушла на впечатляющий каст. Об этом можно судить по графике: местами она достойная, но чаще волшебные существа слишком выделяются на фоне реальных локаций. Похоже, денег и времени на доработку CGI не было.

Всех существ озвучивают суперзвёзды Фото: Paramount Pictures

Если на озвучку воображаемых друзей можно было позвать актёров попроще, то с главной звездой Красински не ошибся. Речь о Кейли Флеминг, исполнившей роль Би. Она уже играла юную Рей в «Звёздных войнах», маленькую Сильвию в «Локи» и, главное, Джудит Граймс в «Ходячих мертвецах». Роль дочери Рика показала, что перед нами потенциально отличная актриса, однако именно новый фильм устранил любые сомнения.

Кейли прекрасна во всём. Она заразительно смеётся, душераздирающе грустит, энергично танцует и убедительно проговаривает свои диалоги. В итоге Флеминг легко переигрывает опытных коллег и намекает: за актрисой нужно пристально следить.

Кейли Флеминг Фото: Paramount Pictures

«Воображаемые друзья»: стоит ли смотреть?

Да. У Джона Красински получился отличный фильм, который заставит посмеяться, погрустить и задуматься о жизни. Пропускать такое не стоит!

Оценка «Воображаемых друзей» — 8 из 10

Понравилось

Трогательный сюжет.

Прекрасный актёрский состав.

Кейли Флеминг показала себя большой звездой.

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