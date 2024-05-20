Обзор фильма «Воображаемые друзья»: трогательная комедия с Райаном Рейнольдсом

Джон Красински окончательно зарекомендовал себя одним из главных голливудских творцов. Он веселил зрителей в «Офисе», зажигал в боевике «Джек Райан» и почти в одиночку создал хоррор-франшизу «Тихое место». 16 мая список удачных проектов пополнила комедийная драма «Воображаемые друзья». Она не только здорово веселит и пробивает на слезу, но и представляет миру новую звезду кино.
«Воображаемые друзья»: информация о фильме
Режиссёр: Джон Красински.
Актёры: Кейли Флеминг, Райан Рейнольдс, Джон Красински и другие.
Дата выхода: 16 мая 2024 года.
Жанр: драма, комедия, семейный.
Продолжительность: 104 минут.
Бюджет: $ 110 млн.
Страна: США, Канада.
«Воображаемые друзья»: где смотреть?
Пока фильм показывают только в мировых кинотеатрах, но с 30 мая будут неофициальные сеансы в России. В цифре новинка выйдет примерно в июле.
Видео доступно на YouTube-канале Kinoman. Права на видео принадлежат Paramount.
Не взрослейте, вы воображаемым друзьям ещё нужны
Детство Би походило на сказку. Её родители напоминали волшебников, которые каждую минуту превращали в чудо: без умолку смеялись, устраивали концерты, показывали фокусы. Вот только детство неизбежно заканчивается — для Би это случилось вместе со смертью мамы и болезнью отца, который ложится на операционный стол. Папа по-прежнему дурачится, на что девочка отвечает фразами в духе «я больше не ребёнок» и продолжает тревожиться о будущем.
Всё меняется, когда Би встречает чуднóго соседа Кэлвина в компании воображаемых друзей. Оказывается, эти существа живут с каждым ребёнком, но со временем те взрослеют и перестают их видеть. Что тогда делать воображаемым милахам? Ответ Кэлвина прост: искать для них новых детей. Это реально только при помощи ребёнка — Би как раз идеально подходит.
Главные герои
Фото: Paramount Pictures
«Воображаемые друзья» — авторский фильм Джона Красински. Он сыграл важную роль, выступил режиссёром и написал сценарий. Сама идея пришла во время пандемии: тогда Красински сидел дома и наблюдал, как его дети взрослеют и забывают о прежних интересах. Но стоит ли вообще отказываться от детства? Может, лучше сохранить его на всю жизнь? Этой теме и посвящён сюжет.
В течение всего фильма юная Би хлопочет над разными проблемами. Она гуляет по убежищу воображаемых друзей, сводит их с детьми и пробуждает озорство в хмурых взрослых. Так и подводит зрителя к выводу, что сами чудны́е существа — всего лишь символ некой искры, которая горит в нас в начале жизни. Эта искра подталкивает к мечте, помогает жить с улыбкой, придаёт уверенности. Со временем пламя угасает, превращая жизнерадостную балерину в хмурового взрослого, но должно ли так быть? Нет. К счастью, снова разжечь внутренний огонь можно даже в почтенном возрасте.
Один из воображаемых друзей
Фото: Paramount Pictures
Мысль вроде бы простая, но подана с поразительной душевностью. Герои шутят, танцуют, поют, переживают кризисы, «удивляют» читаемыми твистами и занимаются прочими обыденными вещами — вот только в каждом кадре чувствуются тепло и искренность. Даже Райан Рейнольдс кривляется как-то по-особенному. Чего уж говорить о герое Красински, каждое слово которого можно заносить в список мудрых цитат.
Такой подход выделяет новинку на фоне большинства голливудских фильмов. Слишком часто блокбастеры снимают, основываясь на мнениях фокус-групп и эффективных менеджеров, — это убивает креатив и эмоции. В это же время в «Воображаемых друзьях» заметны личность автора и заинтересованность каждого участника съёмочной группы. Люди попросту верили в идею, поэтому делали своё дело хорошо. Неудивительно, что в самые трогательные моменты слезу пустит даже бесчувственный зритель.
В этой локации развернётся лучшая сцена фильма
Фото: Paramount Pictures
Поприветствуйте новую звезду
Красински на каждую роль позвал звезду. Двигателем сюжета стал Райан Рейнольдс, потерянного взрослого олицетворяет прекрасная Фиона Шоу, воображаемые друзья говорят голосами Джорджа Клуни, Брэда Питта и Фиби Уоллер-Бридж. Это лишь начало списка, который кажется даже чрезмерным.
Проблема в том, что бюджет составил $ 110 млн, и ощутимая часть этой суммы наверняка ушла на впечатляющий каст. Об этом можно судить по графике: местами она достойная, но чаще волшебные существа слишком выделяются на фоне реальных локаций. Похоже, денег и времени на доработку CGI не было.
Всех существ озвучивают суперзвёзды
Фото: Paramount Pictures
Если на озвучку воображаемых друзей можно было позвать актёров попроще, то с главной звездой Красински не ошибся. Речь о Кейли Флеминг, исполнившей роль Би. Она уже играла юную Рей в «Звёздных войнах», маленькую Сильвию в «Локи» и, главное, Джудит Граймс в «Ходячих мертвецах». Роль дочери Рика показала, что перед нами потенциально отличная актриса, однако именно новый фильм устранил любые сомнения.
Кейли прекрасна во всём. Она заразительно смеётся, душераздирающе грустит, энергично танцует и убедительно проговаривает свои диалоги. В итоге Флеминг легко переигрывает опытных коллег и намекает: за актрисой нужно пристально следить.
Кейли Флеминг
Фото: Paramount Pictures
«Воображаемые друзья»: стоит ли смотреть?
Да. У Джона Красински получился отличный фильм, который заставит посмеяться, погрустить и задуматься о жизни. Пропускать такое не стоит!
Оценка «Воображаемых друзей» — 8 из 10
Понравилось
- Трогательный сюжет.
- Прекрасный актёрский состав.
- Кейли Флеминг показала себя большой звездой.
Не понравилось
- Графиками местами слабая.