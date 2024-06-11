Сыграли в UFL — нового конкурента FIFA и EA Sports FC с инвестициями Криштиану Роналду

Недавно прошла открытая бета UFL — нового футбольного симулятора от студии Strikerz. Это первый крупный тест одной из самых ожидаемых спортивных игр в индустрии, в которую ранее инвестировал сам Криштиану Роналду.

Мы провели в игре десяток матчей, оценили геймплей, механики и другие элементы грядущей новинки и делимся первыми впечатлениями о конкуренте EA Sports FC.

UFL: информация об игре

Название: UFL.

Платформы: Xbox Series и PlayStation 5.

Разработчик: Strikerz.

Издатель: Strikerz.

Дата выхода: до конца 2024 года

Жанр: футбольный симулятор

Доступ к бете России: только с помощью аккаунта другого региона.

Видео доступно на YouTube-канале UFL. Права на видео принадлежат Strikerz Inc.

Что такое UFL?

UFL — бесплатный футбольный симулятор от студии Strikerz, в которую входят многие разработчики из стран СНГ. Авторы позиционируют проект как самую «безоговорочно честную игру в жанре», где уже долгие годы доминирует Electronic Arts с её серий EA Sports FC (ранее называлась FIFA).

UFL анонсировали ещё летом 2021 года, и с тех пор симулятор периодически откладывают на более поздний срок. Разработка проекта ведётся на движке Unreal Engine 5, и сейчас он заявлен исключительно как консольная игра, которая выйдет на PlayStation 5 и Xbox Series до конца 2024 года. Интересно, что игру проспонсировал в том числе Криштиану Роналду, вложив в неё около $ 40 млн, а среди амбассадоров проекта значится полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне.

Футболисты в UFL всё же уступают по детализации моделям из EA Sports FC 24 Фото: Strikerz

В отличие от серии Electronic Arts, будущая UFL направлена исключительно в сторону сетевых баталий и наиболее близка к популярнейшему режиму Ultimate Team. В нём фанаты EA Sports FC собирают себе состав мечты, покупая виртуальных футболистов на трансферном рынке или получая их из наборов.

В этом плане новинка очень близка к футсиму от канадцев из EA. У каждого спортсмена есть шесть главных характеристик с максимумом в 99: Скорость, Удар, Передачи, Дриблинг, Защита и Физика. В каждой категории есть более подробные навыки, отвечающие за то или иное умение игрока на поле.

Например, в Физику входят показатели выносливости, силы и прыжков футболиста.

Характеристики Криштиану Роналду в UFL Фото: Strikerz/«Чемпионат»

В бета-версии доступен самый базовый состав с топовым игроком-капитаном (Криштиану Роналду, Кевин Де Брёйне и др.) и малоизвестными футболистами. Продвинутых игроков можно купить на трансферном рынке, однако лучшие карточки обойдутся в приличную сумму, а сама покупка невозможна без накопления специальной «Репутации».

Поэтому первые впечатления от игрового процесса омрачились не только плохим соединением из-за перегруженных серверов, но и уж слишком вялыми футболистами.

Стартовый состав в UFL Фото: Strikerz/«Чемпионат»

Как играется UFL

Если вы ждали от UFL игрового процесса на уровне EA Sports FC 24 или хотя бы не хуже последних частей FIFA, то вынуждены огорчить. По итогам первых же матчей становится очевидно, что до мастодонта жанра проекту очень далеко — сказываются большой опыт и связи Electronic Arts в футбольной индустрии.

С точки зрения геймплея UFL напоминает скорее eFootball от Konami, которая пришла на замену серии Pro Evolution Soccer (PES). Футболисты ощущаются несколько «деревянно» и «заторможенно», в пасах и ударах не чувствуется вес мяча, а о реалистичных столкновениях, которые были ещё в FIFA 12, не идёт и речи.

На базовом уровне UFL очень похожа на EA Sports FC. Студия Strikerz перенесла в свой проект не только характеристики футболистов, показатели нерабочей ноги, финтов, настройки тактики, управления, интерфейс, но и многое другое.

Система штрафных ударов и пенальти здесь взята прямиком из FIFA 22 Фото: Strikerz/«Чемпионат»

Кроме того, в игре явный недостаток разнообразных анимаций и процедурности. Игроки делают передачи одними и теми же движениями, а вратари совершают сейвы в одних и тех же прыжках, после чего мяч обязательно отлетает в одну и ту же сторону.

UFL также не хватает и детального отслеживания команд от игрока. Например, многие пасы в игре летят на самого дальнего адресата с большой силой, хотя пас давался ближнему игроку на ход с едва нажатой кнопкой. Движения футболистов, их развороты и финты тоже ощущаются очень неотзывчиво, хотя здесь дело может быть в их низких характеристиках.

Игроки ругают Electronic Arts за скрипты и однотипные голы, однако в UFL ситуация с этим намного хуже. Забить дальним ударом здесь очень тяжело: мяч летит неестественно медленно, из-за чего голкипер легко отбивает его в аут. Навесы в штрафную также выглядят несбалансированными из-за очень крепких защитников и отсутствия какой-либо борьбы за мяч, поэтому почти все голы забиваются только с очень близкого расстояния ударом в дальний угол.

Празднований в UFL пока тоже очень мало Фото: Strikerz/«Чемпионат»

В остальном UFL напоминает любой другой спортивный симулятор: игра выглядит современно, навигация в меню и в разделах очень удобная, а к интерфейсу привыкаешь мгновенно.

Стоит ли ждать UFL?

В целом бета UFL оставляет после себя положительные впечатления — абсолютные новички в жанре смогли создать какой-никакой футбольный симулятор, и это здорово. При этом игровой процесс всё ещё остаётся главной проблемой новинки: футсиму крайне не хватает разнообразных анимаций, отзывчивости, продвинутой физики мяча и реалистичных столкновений.

Бета UFL в очередной раз доказала, что разработка футбольных симуляторов — очень трудный и кропотливый процесс со множеством нюансов.

Пока что Electronic Arts может спать спокойно — канадцы разрабатывают футбольные симуляторы больше 30 лет и за это время достигли высочайшей планки для жанра, которая недостижима для всех остальных. Уж точно не с первого раза.

Однако при должном усердии, частых обновлениях и с поддержкой сообщества UFL может превратиться если не в убийцу, то в достойного конкурента EA Sports FC. Тем более что новинка будет полностью бесплатной.