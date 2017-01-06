Артем «fng» Баршак: «решафл» Virtus.prо — главная ошибка в моей жизни

Бывший игрок Virtus.pro в дисциплине Dota 2, а ныне член новообразованного состава Team Spirit Артем «fng» Баршак в интервью Sports.ru рассказал о том, как формировалась команда и о своей главной ошибке в жизни.
«Началось все с DkPhobos. Его идея была проста — подождать окончания всевозможных “решафлов” и перестановок, чтобы посмотреть, кто останется, и уже из этих ребят формировать команду. У него было два основных требования к кандидатам: умение работать в команде и желание развиваться.
Все понимают, что “Дота” в СНГ переживает не лучший период, определенный застой, поскольку нет команд, которые выходят на мировой уровень. Чтобы сразу отбросить все вопросы: на мой взгляд, за все время существования игры в СНГ такая команда была только одна — это Natus Vincere с результатами топ-1, топ-2, топ-2 и топ-8 на четырёх первых The International. Затем в 2015 выстрелили мы, Virtus.pro, ну и 2016 год… В моём понимании никого не было. Да, сейчас есть Virtus.pro, которые к этому приближаются, но это всего лишь одна команда. С учётом в целом невысокого уровня в СНГ, да и к тому же отдельной квалификации, у нас появляется хороший шанс на успех.
Команда собиралась с нуля. Сначала DkPhobos позвал VANSKOR — Ваня ему понравился. Затем Саша написал мне — как ты понимаешь, у него была личная обида. Я стал третьим в команде, затем мы прихватили Iceberg, но были и другие опции. Мы пообщались со Стасом, решили попробовать его на “керри” — все остались довольны. Другие кандидаты не подошли под изначальную концепцию DkPhobos. [...]
Я и DkPhobos на решафл в Virtus.pro смотрим по-другому: все мы получили хороший опыт. Неправильно говорить за Сашу, поэтому скажу за себя. Если я допустил самую главную ошибку в жизни, то я получаю опыт и с этим опытом двигаюсь дальше. [...]
Когда DkPhobos мне написал, он озвучил свою точку зрения: я его предал. По факту так и было: люди возлагали на меня надежды, я положился на других. Это и есть предательство в их глазах. С моей стороны всё немного иначе: был конфликт интересов между мной и DkPhobos с Lil. Они видели что-то по-своему, я — по-своему. В итоге я решил идти своим путем. [...] На тот момент это был просто выбор, который со временем покажет, были ли я прав или нет. Сейчас понятно, что так или иначе, но выбор был ошибочный, его последствия до сих пор преследуют меня, но это не столь важно.
В английском есть словосочетание “bad blood” — какие-то обиды друг на друга. Их у нас не осталось», — поведал Баршак.