HCT Winter Championship пройдёт на Багамских островах

Компания Blizzard анонсировала место проведения турнира HCT Winter Championship 2017 по дисциплине Hearthstone: Heroes of Warcraft. Как стало известно, соревнования пройдут на Багамских островах. Информация об этом появилась на официальном сайте игры.Прошлым чемпионом Зимних игр стал Олжас «Naiman» Батырбеков, в финале соревнований обыгравший Артёма «DrHippi» Кравеца со счётом 3:2.Напомним, турнир HCT Winter Championship 2017 будет проходить в течение четырёх дней — с 23 по 26 марта 2017 года. За призовой фонд в размере 250 тыс. долларов сразятся 16 игроков со всего мира.