«Шальке-04» собрал новый состав по League of Legends

Немецкий футбольный клуб «Шальке-04» на своей странице в «Фейсбуке» представил новый состав по League of Legends.
Самым громким приобретением гельзенкирхенцев в это межсезонье стал польский игрок Оскар «VandeR» Богдан, ранее выступавший за H2k-Gaming.
Состав «Шальке-04»:
— Ленарт «SmittyJ» Варкус;
— Жан-Виктор «Loulex» Бургевин;
— Марцин «SELFIE» Вольски;
— Элиас «Upset» Липп;
— Оскар «VandeR» Богдан.
До перехода в «Шальке-04» Варкус и Липп числились в составе GIANTS! Gaming. Бургевин до мая 2016 года выступал за Unicorn of Love. Вольски ранее был игроком Misfits.
Напомним, что предыдущий состав немецкого футбольного клуба был распущен в декабре 2016 года. В будущем сезоне игроки «Шальке-04» будут выступать в европейском дивизионе Challenger Series.