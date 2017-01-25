Игорная комиссия штата Массачусетс обсудила регулирование киберспорта

Игорная комиссия штата Массачусетс подняла вопрос об урегулировании сферы киберспорта на государственном уровне, сообщает портал esportsobserver.com. Это первое обсуждение регулирования компьютерного спорта на законодательном уровне.«Никто в настоящее время не обращает внимания на киберспорт. Если говорить о его популярности, то сегодня мы имеем бесконтрольную сферу, которая очень популярна среди молодых людей.Не стоит забывать, что киберспорт состоит не только из самих игроков, но также имеет собственный букмекерский бизнес, а значит, существует целый чёрный рынок из людей, которые делают ставки на соревнования», — прокомментировал ситуацию главный прокурор штата Массачусетс Джастин Стемпек.