Генменеджер Virtus.pro: киберспорт не завоюет мир и не займёт место футбола

Генеральный менеджер киберспортивного клуба Virtus.pro Роман Дворянкин высказался на тему конкуренции киберспорта с футболом.
«Я не согласен с аналитиками, которые говорят, что к 2018 году киберспорт перегонит футбол. Те же люди говорили, что к 2000 году Интернет убьёт газеты, журналы и прочую печатную прессу. Да, Интернет отъедает долю печатного рынка, но мгновенного апокалипсиса не случилось. То же самое будет с классическим спортом. Киберспорт займёт свою заметную нишу в индустрии спортивных и околоспортивных развлечений, но он не завоюет мир, не займёт место футбола», — написал Дворянкин на сайте информационного агентства Rambler News Service.
Он также считает, что в ближайшие годы в индустрию придут классические рекламодатели. Связано это с поколением миллениалов, которые «не видят рекламу Head and Shoulders по телевизору или прероллов Snickers». Основные причины — использование Ad Block и нежелание платить, например, за просмотр фильмов или сериалов.
В сезоне-2015/2016 Роман Дворянкин занимал должность директора по маркетингу в ХК «Спартак». В октябре 2016 его назначили генменеджером команды Virtus.pro.