Роберт «Ufenok77» Фахретдинов: все приехали бороться за самые высокие места

Киберфутболист Роберт «Ufenok77» Фахретдинов, представляющий ФК «Уфа», считает, что на стартующем в Уфе «ОЛИМП Кубке РФПЛ по киберфутболу» поклонников киберспорта ожидает захватывающее зрелище.
«Все спортсмены приехали бороться за самые высокие места. Это должно быть увлекательно для зрителей и интересно для игроков», – сказал Роберт Фахретдинов до начала жеребьёвки участников соревнований.
Среди наиболее сильных игроков турнира Ufenok77 отметил киберфутболистов, представляющих футбольные клубы ЦСКА, «Спартак», «Зенит», «Локомотив» и «Рубин».
Роберт «Ufenok77» Фахретдинов – профессиональный игрок в FIFA, выступающий за ФК «Уфа». На его счету титул чемпиона мира 2015 года по версии WSVG.
Первый в истории России «ОЛИМП Кубок РФПЛ по киберфутболу» стартует сегодня, 23 февраля, в Уфе. В соревнованиях по FIFA 17 принимают участие представители 16 футбольных клубов. Прямые трансляции всех игр турнира ведутся в эфире телеканала Game Show и на канале Twitch.tv.