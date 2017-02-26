Геннадий Орлов: ОЛИМП Кубок РФПЛ по киберфутболу превзошёл мои ожидания

Известный спортивный журналист и телекомментатор Геннадий Орлов высоко оценил организацию ОЛИМП Кубка РФПЛ по киберфутболу и игру киберспортсменов в рамках турнира. Об этом он рассказал в интервью «Чемпионату» на проходящих в Уфе соревнованиях.
«Я много читал о киберфутболе и сразу увлёкся. Я видел заявление Инфантино, что ФИФА поддерживает развитие киберфутбола. Мне хотелось понять, как это происходит, и я с удовольствием приехал в Уфу на первый Кубок. Мои впечатления даже немного превзошли то, что я ожидал увидеть», – сказал телекомментатор.
По мнению Геннадия Орлова, матчи первого Кубка РФПЛ по киберфутболу оказались востребованными и зрелищными сразу по нескольким причинам: «Во-первых, это дело молодых, даже, я бы сказал, юных. Это для людей, которые всё время сидят у компьютера. Сегодня это самое модное увлечение, и никуда от этого не деться. Во-вторых, очень хорошая организация соревнований, всё хорошо устроено. Но самое главное, что футболисты с реальными именами, которых мы видим на экране в игре, намного лучше тех, которые бегают по футбольному полю. Я думаю, самим игрокам, которые играют за российские команды, очень интересно посмотреть, как они могут играть. Это тот эталон, к которому надо стремиться».
«Если столько людей уже этим увлечены, сейчас просто надо найти правильный вектор развития, – считает Геннадий Орлов. – Это популяризация футбола, это то, чем я занимаюсь всю свою сознательную жизнь как журналист».
Первый в истории России ОЛИМП Кубок РФПЛ по киберфутболу проходит с 24 по 26 февраля в Уфе. Прямые трансляции заключительных матчей турнира начнутся в эфире телеканала Game Show и на канале Twitch.tv 26 февраля в 09:00 по московскому времени. «Чемпионат» выступает информационным партнёром соревнований.