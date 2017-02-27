Александр «s1mple» Костылев: из-за болей в сердце не могу нормально играть
27 февраля 2017, понедельник. 16:01.
Киберспорт
Игрок состава Natus Vincere по Counter-Strike: Global Offensive Александр «s1mple» Костылев
в своём «твиттере» пожаловался на боли в сердце. По словам украинского киберспортсмена, они не дают ему нормально играть и спать больше шести часов.
2 марта команда из СНГ начнёт своё выступление на турнире IEM Katowice, где будет разыграно $ 250 тыс. Natus Vincere попала в группу B, где сыграет с SK Gaming, Virtus.pro. Heroic, Cloud9 и North.