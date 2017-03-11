The Kiev Major: Infamous стала лидером в Южной Америке по итогам первого дня

По итогам первого игрового дня на квалификации к The Kiev Major Infamous, Not Today и SG e-sports вышли в лидеры турнирной таблицы в Южной Америке. Первую строчку занимает Infamous с результатом 5-0.Not today и SG e-sports также не уступили ни одной карты, их показатель — 4-0.Sacola de Lixo снялась с отборочного этапа. Один из игроков команды покинул состав после двух поражений коллектива. Остальные участники получат технические победы в запланированных с ними матчах.Оставшиеся встречи группового этапа квалификации пройдут 11 марта.