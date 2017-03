Участники мэйджора пожаловались на сокращение финансирования со стороны Valve

Игрок бразильской команды SG e-sports Данило «KingRD» Насименто рассказал об изменениях в финансировании поездки на мэйджор-турниры по Dota 2 . Теперь Valve оплачивает перелёт и проживание только 6 представителям команды. Из-за этого бразильский коллектив будет вынужден отправиться на чемпионат без тренера или менеджера.«Valve платят только за 6 человек, но большие команды могут сами заплатить за тренера, менеджера и запасного. Это нечестно», — написал игрок в «Твиттере».Как отметила менеджер Digital Chaos Алиса Томпсон, большинство турниров предоставляют возможность привезти семь представителей команды: пять игроков, тренера и менеджера. С The Interantional 4 Valve предоставляла перелёт и проживание 8 людям от одной организации, позволяя взять с собой аналитика или второго менеджера.«Это короткое уведомление создаёт нагрузку на организации, особенно молодые новые команды, у которых практически нет спонсоров. Например, южноамериканцам SG e-sports необходимо 6000 евро, чтобы отправить тренера и менеджера на мэйджор из Бразилии и обеспечить им проживание во время турнира. По словам их менеджера, для организации это абсурдная сумма», — написала Томпсон.По заявлению Valve, гарантированный приз для всех участников турнира должен снизить количество финансовых проблем у команд.Менеджеры составов обратились к компании-издателю с просьбой покрыть необходимые расходы вспомогательному персоналу.В случае отказа Valve поклонники предложили SG e-sports и другим командам провести благотворительные стримы для сбора средств на поездку. Кроме того, с серии трансляций может принять участие Габриэль «FalleN» Толедо, известный бразильский игрок в CS:GO, который часто оказывает помощь молодым коллективам в регионе и поддерживал SG e-sports во время отборочных на мэйджор.Бразильская команда SG e-sports стала победителем южноамериканской квалификации на The Kiev Major . В финале отборочного этапа команда обыграла перуанцев Not Today! (сейчас Elite Wolves) со счетом 2:1.