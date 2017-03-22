Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Китай Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018
Кубок конфедераций Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные
Лига Чемпионат.com Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016 ЧЕ-2017
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Ролан Гаррос 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Пляжный волейбол Кубок России Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Видео Фэнтези СКА — Локомотив Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные

Иван «ArtStyle» Антонов: моя цель — построить команду c хорошей атмосферой

22 марта 2017, среда. 19:47. Киберспорт
Тренер Virtus.pro Иван «ArtStyle» Антонов объяснил, почему он решил уйти из Natus Vincere, а также рассказал, какие цели себе ставит в качестве тренера команды.

«Я сильно устал. Я уже после The International 2016 хотел уйти, но мы решили остаться и играть вместе. Но были «разваленным» коллективом, очень плохо общались между собой. В итоге потеряли ещё 2-3 месяца. Мы понимали, что так продолжаться не может. Я ушёл и был дико доволен тем, что хоть чуточку стал свободным. Очень сильно давило то, что нужно показывать результаты. Это же Na’Vi — надо выигрывать, надо стараться. Столько фанатов, столько хейтеров, одних нужно не подвести, а других — обломить. Но у тебя это никак не получается, и никто из команды этим заниматься не хочет.

Моя цель [как тренера Virtus.pro] — построить команду c хорошей атмосферой. Я принимаю участие в пике героев, в обсуждениях стратегий, но в игре это будет вряд ли заметно. У ребят есть свой стиль, а я не хочу брать на себя чужие заслуги — они и так играли очень хорошо. Я пытаюсь сделать так, чтобы они не поплыли. Они мне рассказали, что была такая проблема на крупных турнирах. И мы постараемся сделать так, чтобы они чувствовали себя на «мейджорах» и на «интах» так же уверенно, как и на квалификациях [к The Kiev Major]», — подытожил Artstyle в интервью Cybersport.

21 марта организация Virtus.pro подписала контракт с Иваном «ArtStyle» Антоновым. В коллективе Иван занял позицию главного тренера.
Источник: Cybersport.ru Сообщить об ошибке
Теги
Dota 2
Новости. Киберспорт
22 марта 2017, среда
20:06 Ninjas in Pyjamas пригласили на cs_summit
19:47 Иван «ArtStyle» Антонов: моя цель — построить команду c хорошей атмосферой
18:49 Invictus Gaming выиграла квоту на The Manila Masters
17:45 Жерар Пике запустил собственный киберспортивный проект
16:27 Райн «fREAKAZOiD» Абадир стал стендином в OpTic Gaming
14:47 Джо Монтана инвестировал в Cloud9
13:42 В Москве прошла жеребьёвка РОСГОССТРАХ Чемпионата РФПЛ по киберфутболу
13:37 Ufenok77: на чемпионате РФПЛ по киберфутболу очень много сильных ребят
12:30 Участники мэйджора пожаловались на сокращение финансирования со стороны Valve
12:20 Третий EPICENTER: Moscow проведут в июне
12:00 Наталья Чайковская: количество трансляций по киберфуболу будет расти
11:30 Team Empire стала победителем Кубка Москвы по Dota 2
11:00 Team EnVyUs лишилась приглашения на LAN-квалификацию турнира Major Krakow
10:00 Спенсер «hiko» Мартин покинул OpTic Gaming
09:00 Natus Vincere обыграла FaZe Clan в рамках ESL Pro League Season 5
21 марта 2017, вторник
19:56 Алексей «Solo» Березин: мы ждём встречи с Evil Geniuses
17:40 Организация Virtus.pro подписала контракт с Иваном «ArtStyle» Антоновым
15:20 Counter Logic Gaming выиграла квоту на LAN-финал турнира SL i-League StarSeries
13:46 Жеребьёвку первого чемпионата РФПЛ по киберфутболу покажет канал Game Show
12:42 Team Fnatic выиграла квоту на LAN-финал турнира SL i-League StarSeries по CS:GO
12:27 Кузнецы выковали меч Ясуо из League of Legends
12:00 Команда Horde прекратила существование
10:00 Riot Games оштрафовала команду Afreeca Freecs
09:30 Team Dignitas анонсировала новый состав по CS:GO
20 марта 2017, понедельник
19:13 Vega Squadron возглавила список команд регулярного сезона LCL 2017
17:47 WCA отказалась от дисциплин Blizzard Entertainment
16:35 Тест. Как хорошо ты знаешь киберспорт?
15:16 Чай «Mushi» Ё Фун стал капитаном команды Mineski по Dota 2
14:55 Бывший менеджер Misfits создал новую команду под названием Laser Kittenz
13:17 Организаторы DreamHack Austin выдали инвайты на квалификации
12:20 У Dota 2 Asia Championship 2017 появился собственный компендиум
10:33 ФК «Анжи» укомплектовал состав по Dota 2
19 марта 2017, воскресенье
18:26 Uncharted 4 стала игрой года по версии фестиваля SXSW 2017
16:14 TyLoo стала чемпионом China Cup 2017 по CS:GO
11:33 Абай «HObbit» Хасенов: в Казахстане много талантов, но нет необходимых условий
10:07 Майкл «Uber» Стейплс покинул состав compLexity по CS:GO
01:11 Команду «Анжи» по Dota 2 пригласили во второй раунд Кубка России — 2017
01:10 Определились все участники плей-офф стадии весеннего сплита LCL
18 марта 2017, суббота
21:00 G2 Esports поедет на SL i-League StarSeries по CS:GO
18:26 Virtus.pro вышла в стадию плей-офф весеннего сезон LCL
16:56 Евгений Золотарёв: я уверен в нынешнем составе по Dota 2
14:21 Гиоргос «SsaSpartan» Гианнокопулос: изменений в составе не будет
13:02 На тестовом сервере Overwatch установлено обновление
12:17 FaZe Clan получила инвайт на IEM Sydney по CS:GO
11:15 Team Liquid получила приглашение на DreamHack Austin по CS:GO
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+