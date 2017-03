Иван «ArtStyle» Антонов: моя цель — построить команду c хорошей атмосферой

Тренер Virtus.pro Иван «ArtStyle» Антонов объяснил, почему он решил уйти из Natus Vincere, а также рассказал, какие цели себе ставит в качестве тренера команды.«Я сильно устал. Я уже после The International 2016 хотел уйти, но мы решили остаться и играть вместе. Но были «разваленным» коллективом, очень плохо общались между собой. В итоге потеряли ещё 2-3 месяца. Мы понимали, что так продолжаться не может. Я ушёл и был дико доволен тем, что хоть чуточку стал свободным. Очень сильно давило то, что нужно показывать результаты. Это же Na’Vi — надо выигрывать, надо стараться. Столько фанатов, столько хейтеров, одних нужно не подвести, а других — обломить. Но у тебя это никак не получается, и никто из команды этим заниматься не хочет.Моя цель [как тренера Virtus.pro] — построить команду c хорошей атмосферой. Я принимаю участие в пике героев, в обсуждениях стратегий, но в игре это будет вряд ли заметно. У ребят есть свой стиль, а я не хочу брать на себя чужие заслуги — они и так играли очень хорошо. Я пытаюсь сделать так, чтобы они не поплыли. Они мне рассказали, что была такая проблема на крупных турнирах. И мы постараемся сделать так, чтобы они чувствовали себя на «мейджорах» и на «интах» так же уверенно, как и на квалификациях [к The Kiev Major]», — подытожил Artstyle в интервью Cybersport.21 марта организация Virtus.pro подписала контракт с Иваном «ArtStyle» Антоновым. В коллективе Иван занял позицию главного тренера.