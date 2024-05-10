Asus анонсировала ROG Ally X — обновлённую версию портативного ПК для игр на WIndows

Компания Asus представила Rog Ally X — обновлённую версию игрового портативного ПК. Полноценная презентация устройства состоится 2 июня: в этот день производитель раскроет точные характеристики модели, представит дизайн и назовёт её стоимость.

ROG Ally X станет обновлённой версией оригинальной консоли, вышедшей в 2023 году. Модель получит улучшенную батарею и увеличенный объём оперативной памяти. Авторы также обещают переработать конструкцию слота для SD-карт, из-за которой некоторые портативные ПК выходили из строя.

Rog Ally X будет выполнен в чёрном цвете с прежними характеристиками: 7-дюймовым экраном с частотой до 120 Гц, процессором AMD Ryzen Z1 Extreme и операционной системой Windows 11. В Asus также отметили, что обновлённая модель будет дороже оригинальной Rog Ally.