Team Liquid подписала состав по Heroes of the Storm

Американская организация Team Liquid вновь открыла подразделение по дисциплине Heroes of the Storm. Информация об этом появилась на официальном сайте команды.Сообщается, что команда выкупила контракты игроков Misfits. Ранее эта пятёрка игроков заняла второе место на турнире ESL Heroes of the Storm Championship, а также первое место на EU Nexus Games.Состав команды:— Любомир «Splendour» Козловский— Деннис «HasuObs» Шнайдер— Маркус «Blumbi» Ханке— Симон «Darkmok» Табин— Нилс «Nurok» Гебхардт.Team Liquid закрыла подразделение по Heroes of the Storm в конце 2016 года.