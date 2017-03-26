RoX обыграла Team Empire на Турнире продвижения

Команда ROX обыграла Team Empire со счётом 3:1. Матч проходил в рамках Турнира продвижения по League of Legends.
Таким образом, ROX сохранила за собой слот в Континентальной лиге на летний сплит. В то же время Team Empire покинула соревнования и продолжит выступления в Лиге претендентов.
Прошедший регулярный этап весеннего сплита LCL ROX закончила на восьмом месте в турнирной таблице. В активе команды было 2 победы и 12 поражений.
Турнир продвижения — соревнования, где в борьбе за слот в высшую лигу СНГ борются две лучшие команды из Лиги претендентов, а также два последних коллектива из LCL по итогам регулярного этапа.