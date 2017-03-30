Антон «kibaken» Колесников покинул Team Spirit

Антон «kibaken» Колесников покинул состав Team Spirit по Counter-Strike: Global Offensive. Информация об этом появилась на официальном сайте организации.
«Друзья, сегодня для Team Spirit настал день важных и волевых решений. Менеджмент организации, как и сами игроки, всегда придерживался точки зрения, что замены в ростере не решают основных проблем команды. Однако уже в течение длительного периода наш состав по CS:GO не показывает желаемых результатов, что сильно противоречит амбициям как наших игроков, так и организации. Обсудив все за и против, мы пришли к совместному выводу о необходимости кардинальных перемен. Именно поэтому сегодня мы вынуждены попрощаться с Антоном «kibaken» Колесниковым», — заявил менеджер состава Руслан Бугрын.
Состав команды:
— Павел «COLDYY1» Векленко
— Дмитрий «Dima» Бандурка
— Вадим «DavCost» Васильев
— Дмитрий «S0tF1k» Форостянко.
kibaken присоединился к Team Spirit в середине 2016 года. Вместе с командой он занял второе место на CIS Minor Championship — Atlanta 2017.