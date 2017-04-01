Джейсон «Amaz» Чан и Себастьян «Forsen» Форс забанили на Twitch
1 апреля 2017, суббота. 10:11.
Киберспорт
Профессиональные игроки в Hearthstone
Джейсон «Amaz» Чан и Себастьян «Forsen» Форс были заблокированы на видеосервисе Twitch. Причиной бана послужил рестрим официальной трансляции Blizzard Entertainment с презентацией дополнения «Экспедиция в Ун’Горо» для Hearthstone. Об инциденте игроки сообщили в «Твиттере».
Срок блокировки неизвестен, так как оба игрока не получили никаких официальных писем от администрации видеосервиса. Blizzard также никак не прокомментировала ситуацию.
Напомним, что 31 марта Blizzard Entertainment показала несколько карт из предстоящего дополнения «Экспедиция в Ун’Горо» и сообщила дату выхода обновления — 6 апреля 2017 года.