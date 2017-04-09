Ладислав «Guardian» Ковач: мы готовы к встрече с Astralis

Капитан украинского коллектива Natus Vincere по Counter-Strike: Global Offensive Ладислав «Guardian» Ковач рассказал о впечатлениях после матча с fnatic на SL i-League StarSeries Season 3, а также обсудил готовность к следующему сопернику на турнире.
«Я был удивлен, что они не выбрали de_cabble. Мы, как и все, думали, что они выберут эту карту, и были готовы к этому. Тем не менее они выбрали de_inferno, на которой нас разгромили. Я хочу сказать, что на ней мы не использовали нашу игру — мы играли медленно и боялись играть против них на «Инферно». Они могли делать всё, что хотели, что в итоге и вышло.
На самом деле вето очень удивило меня. Я ожидал, что они выберут de_mirage или de_train, но это очень смелый коллектив и они могут сыграть против вас на любой карте. Тем не менее я удивлен, что они не выбрали de_cobblestone.
Сейчас Astralis предстоит сыграть с CLG, которые являются аутсайдерами. С вероятностью в 90 % Astralis пройдёт дальше по сетке, и если это случится, то наша встреча окажется третьей. Ранее мы играли на IEM Katowice и ELEAGUE Major. Сейчас мы готовы к встрече с ними и покажем нашу лучшую игру, чтобы победить их», — рассказал Guardian
Напомним, что Na’Vi обыграла коллектив fnatic в четвертьфинале турнира StarLadder i-League StarSeries Season 3 со счетом 2:1 (16:6 @ de_overpass; 7:16 @ de_inferno; 16:8 @ de_mirage).