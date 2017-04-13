Первый в России корпоративный кибертурнир собрал 750 тыс. зрителей

Кибертурнир «Битва корпораций» среди представителей бизнеса собрал за время всех трансляций 750 тыс. зрителей. Их общая продолжительность составила около 21 часа. Соревнования велись по четырём дисциплинам: CS:GO, Dota 2, World of Tanks и Fifa 17.
Победителями стали:
CS:GO — HYPERPC
Dota 2 — Go2Olymp
World of Tanks — ОГКУ «Правительство для граждан»
Fifa 17 — ВФСК ГТО
За всеми сражениями следили профессиональные судьи. В качестве призов организаторы подготовили гаджеты на любой вкус — Oculus rift, PS4, GoPro, Xbox, Nintendo switch, Apple TV и возможность сделать татуировку. Награждение победителей пройдёт после 16 апреля.
Всего в турнире участие приняли 144 команды от различных компаний. Друг с другом соревновались и сотрудники таких известных компаний, как «Тинькофф», «Авито» или Aviasales, и представители среднего и малого бизнеса. «Во втором сезоне планируем разделение игроков на два дивизиона: любительский уровень и профессиональный. По завершении второго сезона будет создан общий рейтинг каждой лиги», — прокомментировал сооснователь «Битвы корпораций» Игорь Шатунов.