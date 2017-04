Объявлен майский список игр для Xbox Live Gold

Компания Microsoft опубликовала список игр, которые будут бесплатно доступны подписчикам Xbox Live Gold в мае.

В течение всего месяца подписчики онлайн-сервиса с Xbox One смогут играть в Giana Sisters: Twisted Dreams—Director’s Cut. С 16 мая по 11 июня владельцам консоли будет доступна Lara Croft and the Temple of Osiris. Ещё к двум играм с функцией обратной совместимости смогут присоединиться как держатели Xbox 360, так и обладатели Xbox One: Star Wars: The Force Unleashed II (1 мая – 15 мая) и LEGO Star Wars: The Complete Saga (16 мая – 31 мая).

Сервис Xbox Live Gold открывает пользователям Xbox One и Xbox 360 доступ к мультиплееру, сетевому хранилищу файлов, а также даёт возможность пользоваться скидками и бесплатно играть в избранные игры. Стоимость подписки на 1 месяц составляет 599 руб.