Fnatic выиграла первую SEA-квалификацию на ZOTAC Cup Masters

Команда Fnatic стала победителем первой квалификации на ZOTAC Cup Masters по Dota 2 в Юго-Восточной Азии. В финале отборочного этапа коллектив обыграл Clutch Gamers со счётом 2:0.

Малайзийская команда получила приглашение сразу в четвертьфинал отборов. В ходе турнира команда обошла WG.Youth и WG.Unity.

В регионе состоится ещё один отборочный этап, по результатам которого определят второго представителя Юго-Восточной Азии на чемпионате.

Заключительная стадия ZOTAC Cup Masters пройдёт с 31 мая по 3 июня в городе Тайбэй. Китай на чемпионате представит Invictus Gaming, от американского региона приедет Stan, а победителем первой квалификации в Европе стала Cloud9. Ещё две команды организаторы пригласят напрямую. Призовой фонд соревнований составит $ 100 тыс.