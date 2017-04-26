Стали известны все участники Overwatch World Cup 2017

Стали известны все участники турнира Overwatch World Cup 2017. В десятку лучших вошли Китай, Южная Корея, США, Швеция, Канада, Великобритания, Франция, Финляндия, Дания и Германия. Россия расположилась на 11-й строчке.

Ранее Blizzard начала отслеживать рейтинг лучших 100 игроков из каждой страны. На его основании рассчитали средний рейтинг региона и составили список из 32 сильнейших стран.

Теперь игрокам предстоит сформировать национальные комитеты, в которые войдут по три эксперта. Они определят составы на основе личного мастерства участников, уровня взаимодействия и прошлых успехов.

Основной этап турнира состоится на выставке BlizzCon 2017 и пройдёт с 3 по 4 ноября.