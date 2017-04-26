Менеджер Thunderbirds: переезд в Европу вероятен

Менеджер Thunderbirds Алисса «Slotherina» Томпсон рассказала о возможной смене региона команды.

«Смена менеджера посреди сезона не была вариантом. Ребята мне очень понравились, мы с ними очень сдружились. Даже если они решат переехать в Европу, я последую за ними. Сейчас мы рассматриваем различные предложения от организаций, так что переезд в Европу или куда-то ещё вполне вероятен», — сказала Алисса «Slotherina» Томпсон в интервью RuHub.

Thunderbirds — бывший состав Digital Chaos. Пятёрка покинула организацию вместе с тренерским штабом 14 апреля 2016 года.