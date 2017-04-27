LG провела кибертурнир среди журналистов и футболистов МФК «Спартак»

LG Electronics (LG) организовала киберфутбольный турнир среди журналистов и профессиональных футболистов МФК «Спартак», который состоялся в первом киберспортивном клубе в России GamerStadium 26 апреля.

Все поединки турнира прокомментировал Владимир Стогниенко, а победителями стала команда Фёдора Зинченко (старший тренер МФК «Спартак») и Артавазда Мурадяна (журналист, ведущий шоу «Ещё больше минералов»).

Почётными гостями вечера стали ведущие легендарной программы «От Винта» — Борис Репетур (псевдоним «Бонус»), Антон Зайцев (псевдоним «Гамовер»). Они представили аудитории ролики, посвящённые преимуществам UltraWide мониторов LG.