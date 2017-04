Team WE стала чемпионом LPL Spring 2017 по LoL

Китайский коллектив Team WE обыграл команду Royal Never Give Up в финале турнира LPL Spring 2017 по League of Legends со счетом 3:0. Таким образом, Team WE стала чемпионом весеннего сезона соревнований и получила около $ 217 тыс. Royal Never Give Up заняла второе место, получив $ 116 тыс.

Оба коллектива завершили групповой этап сезона на первом месте со статистикой 12:4, благодаря чему начали стадию плей-офф с полуфинала. Первым соперником RNG стали игроки из Edward Gaming, а WE встретилась с OMG. Оба коллектива завершили встречи со счетом 3:1.

Итоги LPL Spring 2017 по LoL

1. Team WE — $ 217 тыс. и 90 Championship Points

2. Royal Never Give Up — $ 116 тыс. и 70 Championship Points

3. EDward Gaming — $ 73 тыс. и 50 Championship Points

4. Oh My God — $ 44 тыс. и 30 Championship Points

5-6. Newbee, I May — $ 29 тыс. и 10 Championship Points