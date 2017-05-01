Таль «Fly» Айзик: это один из самых безумных мэйджоров, в котором мы играли

Капитан OG Таль «Fly» Айзик прокомментировал победу над Virtus.pro на The Kiev Major.

«Это один из самых безумных мэйджоров, в котором мы играли. Невероятный финал. Пятая игра против Virtus.pro, команды, против которой мы постоянно боролись. Люди, безусловно, болели за Virtus.pro, но они поддерживали и нас тоже, это невероятное ощущение.

Мы сделали камбэк в очень тяжёлой игре. Мы очень сильно проигрывали, но я постоянно давал информацию ребятам: «Мы можем выиграть, надо сделать вот это, вот это». Каждый говорил, что нужно делать, и сохранял позитивный настрой. В самом конце мы понимали, что у них нет байбеков, они начали умирать. Мы сами выкупались и шли их убивать. Мы начали сходить с ума, орать, понимали, что мы уже выиграем игру. Я уже перестал быть капитаном, действиями руководили абсолютно все. Ana — Troll Warlord, я — Dazzle. Я кидаю на него Grave, он убивает.

Огромное спасибо всем, кто поддерживал нас, кто пришёл на арену поболеть за нас. Мы бы не смогли добиться таких результатов без вас. Также спасибо моей семье, мама и сестра болели за меня на арене. Спасибо нашему тренеру, менеджеру, спонсорам и всей команде», — заявил Айзик в послематчевом интервью.

OG выиграла четвёртый мэйджор из пяти в истории Dota 2. В финале команда из Европы обыграла Virtus.pro со счётом 3:2.

Команда, которой можно гордиться. Путь успеха Virtus.рro на The Kiev Major