Морис «Khezu» Гутман: SG играли намного лучше, чем все от них ожидали

Игрок Team Secret Морис «Khezu» Гутман опубликовал блог после поражения на The Kiev Major. В нём он рассказ о поражении от бразильцев из SG e-sports.

«Они переиграли нас, а мы не смогли найти способа им противостоять. Я был очень расстроен. Нам было грустно, а они по праву ликовали. Они это заслужили от и до. Это была трудная ночь. Я думал, думал и всё больше разочаровывался. К счастью, когда мы шли к автобусу до отеля, мы встретили нескольких наших фанатов. Они попросили у нас автографы и сказали много добрых слов поддержки. Благодаря этому я почувствовал себя лучше. SG играли намного лучше, чем все от них ожидали. Я знал, что они хороши и что у них есть потенциал, но не думал, что они сильны настолько. Даже то, что они показали в матче против Evil Geniuses, было впечатляюще», — написал Гутман.

На The Kiev Major Team Secret заняла 9-16-е место. Их выигрыш составил $ 62 500. Бразильцы прошли в четвертьфинал, где потерпели поражение от Evil Geniuses.