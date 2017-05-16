Киберспортивная команда Comanche по Dota 2 нашла совладельца

Менеджмент команды Comanche рассказала о заключения контракта с организацией Hala Ares. Об этом сообщается в официальном сообществе коллектива «Вконтакте». Также менеджеры пообещали анонс состава по Dota 2 до закрытия трансферного окна.

Hala Ares — это молодая российская киберспортивная организация. Под тегом команды выступают составы по Dota 2 и Counter-Strike: Global Offensive. В предстоящем союзе Hala Ares станет совладельцем Comanche. Будут ли последние выступать под своим названием или же второй командой под тегом Hala Ares, пока неизвестно.

Состав Comanche был окончательно расформирован в апреле этого года. Три игрока коллектива перешли в состав CyberAnji. Последним ушедшим игроком стал Егор «Ark» Жаботинский.