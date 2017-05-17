Hala Ares дисквалифицирована с отборов CIS Minor Championship по CS:GO

Команда Hala Ares получила дисквалификацию на закрытых квалификациях CIS Minor Championship по Counter-Strike: Global Offensive. Причиной дисквалификации послужило наличие VAC-бана на одном из аккаунтов игрока коллектива Богдана «naumoff» Наумова.

В результате конфликта naumoff получил пожизненный запрет на участие в турнирах от Valve, а победа, которую команда одержала в матче с K29, аннулирована. Теперь K29 предстоит сыграть с Team Spirit.

CIS Minor Championship пройдёт с 8 по 11 июня в российской столице Москве. Призовой фонд составит $ 50 тыс.