Virtus.pro уступила BIG в стыковых матчах EPL Season 5 EU Relegation по CS:GO

Команда Virtus.pro уступила коллективу PENTA Sports в полуфинале ESL Pro League Season 5 Europe Relegation по Counter-Strike: Global Offensive со счётом 0:2 (16:7 @ de_inferno; 16:7 @ de_train). Таким Virtus.pro заняла четвёртое место и выбыла из EPL. Следующий сезон польские игроки начнут в ESEA Premier 25.

В финале нижней сетки PENTA Sports предстоит сразиться с проигравшим пары HellRaisers против BIG. Победитель встречи гарантировано получит слот в следующем сезоне лиги. Финальный матч нижней сетки пройдёт 18 мая в 19:00 по московскому времени.

EPL Season 5 Europe Relegation завершится 18 мая. По его результатам определятся два участника, которые займут место в EPL Season 6