Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные

Елена «mEG» Урусова: поляки экономят силы на более серьёзные мероприятия

18 мая 2017, четверг. 13:55. Киберспорт

Елена «mEG» Урусова, ведущая студии аналитики RuHub по CS:GO, поделилась своим мнением о результатах выступления Virtus.pro на ESL Pro League.

«У всех весьма короткая память, чтобы запомнить, что поляки в прошлом году в этот период играли абсолютно так же. Учитывая тот факт, за последние несколько лет турниров стало в разы больше, ребята почти перестали нормально отдыхать, и времени на полноценные тренировки тоже не хватает. Поэтому, моё мнение, поляки просто отдыхают и экономят силы и мотивацию на более серьёзные мероприятия, которые уже не за горами.

Да, это неправильно, конечно. Но они делают так всегда. Они всегда играют волнами: то хорошо, то плохо. Все зависит от состояния их мотивации и сил. Не забывайте о том, что это не 18-19 летние сорвиголовы, которые ничего вокруг не видят, кроме игры. Это состоявшиеся взрослые люди, которые умеют и могут грамотно тратить своё время на игру, себя и свои семьи. Они вернутся, вот увидите!" — написала Урусова на своей сранице в соцсети «ВКонтакте».

Virtus.pro покинула ESL Pro League после поражения BIG и Penta. Теперь польский состав будет вынужден выступать в премьер-лиге ESL. В мае 2016 года VP также уступила свой слот в ESL Pro League пятёрке PENTA Sports.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Counter-Strike: Global Offensive
Новости. Киберспорт
18 мая 2017, четверг
13:55 Елена «mEG» Урусова: поляки экономят силы на более серьёзные мероприятия
13:24 Компания PepsiCo стала партнёром ESforce
11:58 Чжан «Faith_Bian» Руида: мы с Чжаном «y'» Юпином ведём переговоры с EHOME
11:30 Бай «rOtk» Фан: организация Wings первой поступила неверно, задержав зарплату
17 мая 2017, среда
22:33 Virtus.pro уступила BIG в стыковых матчах EPL Season 5 EU Relegation по CS:GO
20:30 Tempo Storm подписала тренера и игрока по LoL
19:28 Публичное бета-тестирование «Гвинта» стартует 24 мая
17:12 Дзюба и Вагнер Лав попали в новую команду недели в FIFA 17
17:08 Конг «StrifeCro» Шу стал игроком Phoenix1 по Hearthstone
15:36 Анонсирована Pro Evolution Soccer 2018
15:17 Hala Ares дисквалифицирована с отборов CIS Minor Championship по CS:GO
14:40 Лай «AhJit» Джай Сон стал игроком состава Fnatic по Dota 2
14:07 Арсений «ceh9» Триноженко присоединился к тренерскому штабу pro100 по CS:GO
13:53 Игроки Wings получили пожизненный бан от Китайской киберспортивной ассоциации
13:41 Melancholy одержала победу в турнире от CyberAnji по Dota 2
11:57 Blizzard добавит функцию копирования колод в Hearthstone
10:01 Team Infused подписала состав по CS:GO
09:42 Gambit Esports пропустит квалификации на ESL One Cologne 2017 по CS:GO
16 мая 2017, вторник
19:27 Team EnVyUs подписала двух новых игроков по LoL
17:28 Киберспортивная команда Comanche по Dota 2 нашла совладельца
15:47 В рамках фестиваля «Серебряный меркурий» обсудят тенденции в киберспорте
15:26 Тибан «1437» Сива присоединился к составу TNC Pro Team
13:05 Антон Черепенников: мы не будем проводить крупные турниры на Yota Arena
12:25 Призовой фонд Mid-Season Invitational 2017 достиг 1,7 млн долларов
10:16 Линкольн «fnx» Лау: это я решил уйти из состава
15 мая 2017, понедельник
20:19 Immortals отправили на скамейку запасных Линкольна «fnx» Лау
19:59 Кирилл «Likkrit» Малофеев: настало время начать новую историю
19:43 Михаил «Kira» Гармаш: у меня уже нет желания играть в M19
19:32 LAN-финал CIS Minor по CS:GO пройдёт в Москве
19:30 Alliance объявила о «переоценке» состава перед закрытием трансферного окна
18:01 В Dota 2 выпустили патч 7.06
16:17 PvPStejos и Kira покинули M19
16:07 Эйдриан «Lifecoach» Кой прекратил выступления за G2 Esports
16:00 Определились последние участники гранд-финала Кубка России по киберспорту — 2017
15:29 HLTV: Линкольн «fnx» Лау уйдёт из Immortals
15:10 Андрей «Ghostik» Кадык: кик игроков на сайте не означает дизбанда
15:02 kennyS и Shox стали победителями турнира HTC 2vs2 Invitational
14:00 Анонсирован турнир the Galaxy Battles 2017 по Dota 2
11:40 Александр Соломонов: нам нужно больше времени, чтобы обдумать финальный состав
11:20 Team SoloMid и GIGABYTE Marines покинули Mid-Season Invitational 2017
11:02 Team NP выиграла американскую квалификацию на The Summit 7
10:56 XHope выиграл Ferrari на турнире по Hearthstone
14 мая 2017, воскресенье
22:36 Natus Vincere сыграет на The Summit 7
21:27 LGD и LFY представят китайский регион на Mars Dota 2 League 2017
18:33 У Йорен «Sheever» ван дер Хайен диагностировали рак
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
© championat.com, 2000–2017