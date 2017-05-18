Елена «mEG» Урусова: поляки экономят силы на более серьёзные мероприятия

Елена «mEG» Урусова, ведущая студии аналитики RuHub по CS:GO, поделилась своим мнением о результатах выступления Virtus.pro на ESL Pro League.

«У всех весьма короткая память, чтобы запомнить, что поляки в прошлом году в этот период играли абсолютно так же. Учитывая тот факт, за последние несколько лет турниров стало в разы больше, ребята почти перестали нормально отдыхать, и времени на полноценные тренировки тоже не хватает. Поэтому, моё мнение, поляки просто отдыхают и экономят силы и мотивацию на более серьёзные мероприятия, которые уже не за горами.

Да, это неправильно, конечно. Но они делают так всегда. Они всегда играют волнами: то хорошо, то плохо. Все зависит от состояния их мотивации и сил. Не забывайте о том, что это не 18-19 летние сорвиголовы, которые ничего вокруг не видят, кроме игры. Это состоявшиеся взрослые люди, которые умеют и могут грамотно тратить своё время на игру, себя и свои семьи. Они вернутся, вот увидите!" — написала Урусова на своей сранице в соцсети «ВКонтакте».

Virtus.pro покинула ESL Pro League после поражения BIG и Penta. Теперь польский состав будет вынужден выступать в премьер-лиге ESL. В мае 2016 года VP также уступила свой слот в ESL Pro League пятёрке PENTA Sports.