Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные

Thunderbirds получила приглашение на турнир Galaxy Battles по Dota 2

24 мая 2017, среда. 13:34. Киберспорт

Киберспортивная организация Thunderbirds получила приглашение на турнир Galaxy Battles по Dota 2. Об этом сообщает портал Gosu Gamers. Таким образом, команда стала последним приглашённым коллективом на соревнованиях. Ранее инвайты получили Newbee, Invictus Gaming и TnC Pro Team.

Всего в соревнованиях примут участие восемь команд. Остальные участники турнира будут определены в региональных квалификациях. По слоту займут команды из Северной Америки, Европы, Китая и Юго-Восточной Азии.

Galaxy Battles пройдёт с 14 по 18 июня в китайском городе Шеньчжень. Призовой фонд турнира составит $ 150 тыс.

Источник: Gosu Gamers Сообщить об ошибке
Теги
Dota 2
Новости. Киберспорт
24 мая 2017, среда
13:34 Thunderbirds получила приглашение на турнир Galaxy Battles по Dota 2
13:18 G2 проведёт первую неделю турнира LCS Summer Split по LoL с двумя заменами
11:52 jasonR и hazed останутся в составе OpTic Gaming по CS:GO
11:26 Gambit Esports подписала игроков Thug Life по Dota 2
11:22 Чу «shadow» Цзэюй сыграет в новой команде Eclipse
10:53 Чу «shadow» Цзэюй: ACE не наказывала меня пожизненным баном
10:36 В Counter-Strike: Global Offensive вышли новый патч и операция
10:27 CompLexity Gaming отказалась от участия в ZOTAC Cup Masters в пользу DreamLeague
10:12 Comanche укомплектовала состав по Dota 2
10:05 Team Freedom подписала команду Явара «Yawar» Хассана
23 мая 2017, вторник
22:38 Исинбаева: существует огромная проблема по захвату спортсменов киберспортом
21:35 Team Empire и Effect поменялись игроками
21:15 Аксел «Pablo» Кальман присоединился к составу Alliance
21:01 Riot Games анонсировала турнир Rift Rivals
20:35 Бьорн «valde» Вангсе покинул Heroic
19:57 EHOME и EHOME.KEEN исключены из ACE за подписание бывших игроков Wings
19:32 Team NP забанили на DremLeague на один год за отказ от участия в турнире
18:12 Холдинг Алишера Усманова запустил стриминговый сервис Looch.tv
17:59 Йоаким «Akke» Актералл представил состав своей новой команды
17:29 На первом турнире по Hearthstone в вольном формате разыграют $ 25 000
16:23 В Battlefield 1 появятся женские батальоны смерти
15:43 Явар «Yawar» Хассан не смог получить визу для поездки на ZOTAC Cup Masters
15:09 Red Dead Redemption 2 перенесли на весну 2018 года
13:52 Виктор Гусев прокомментирует гранд-финал Кубка России по FIFA
13:51 Антон Черепенников: итоговые инвестиции в арену составили больше $10 миллионов
12:39 Ninjas in Pyjamas выкупила место в европейской лиге LCS у Fnatic Academy
12:32 Джимми «DeMoN» Хо и Ферас «Feero» Хруб зарегистрировались в составе CompLexity
09:21 Чжан «y`» Липин и Чжан «Faith_bian» Жуйда присоединились к EHOME
22 мая 2017, понедельник
23:41 Blizzard запустит лигу Overwatch Contenders в Европе и Америке
22:54 ФК «Анжи» представила второй состав по Dota 2
22:17 iG Vitality получила инвайт на the Galaxy Battles
22:09 ESEA отказалась выплачивать деньги участнику партнёрской программы
19:37 Китайские СМИ: Riot Games проведёт новый международный турнир
14:26 Newbee получила приглашение на the Galaxy Battles
12:46 Space Soldiers и Heroic выступят на ESL One: Cologne 2017
11:04 SKT T1 стала чемпионом Mid-Season Invitational 2017
09:06 Natus Vincere выиграла зрительское голосование на Epicenter
21 мая 2017, воскресенье
21:08 Team Liquid и Vega Squadron прошли в плей-офф DreamLeague Season 7
19:37 Team Liquid стала чемпионом SL i-League Invitational #2 по Dota 2
18:04 Егор «ArK» Жаботинский зарегистрировался в составе Mineski
17:27 Корентин «RocKy» Шеврей стал первым победителем FUT Champions
15:51 OG сыграет с Team NP в первом матче The Manila Masters
15:48 Митч Вурспоелс не появится в финале MSI из-за утёкших в Сеть интимных фото
15:38 Джерри «EGM» Лундквиста исключили из состава Alliance
13:30 Тонг «Koro1» Йанг стал игроком Royal Never Give Up по LoL
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
© championat.com, 2000–2017