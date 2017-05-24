Киберспортивная организация Thunderbirds получила приглашение на турнир Galaxy Battles по Dota 2. Об этом сообщает портал Gosu Gamers. Таким образом, команда стала последним приглашённым коллективом на соревнованиях. Ранее инвайты получили Newbee, Invictus Gaming и TnC Pro Team.

Всего в соревнованиях примут участие восемь команд. Остальные участники турнира будут определены в региональных квалификациях. По слоту займут команды из Северной Америки, Европы, Китая и Юго-Восточной Азии.

Galaxy Battles пройдёт с 14 по 18 июня в китайском городе Шеньчжень. Призовой фонд турнира составит $ 150 тыс.